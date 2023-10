Asl Foggia, annullato maxiappalto da 70 milioni per l’elisoccorso

FOGGIA – L’esame dei registri delle centrali operative 118 ha dimostrato che un unico elicottero «h24» è più che sufficiente per coprire le emergenze in provincia di Foggia. Eppure per diversi anni, a questo punto non si capisce perché, nei mesi estivi è stato pagato un secondo elicottero diurno che mai (mai) si è alzato contemporaneamente al primo.

Parecchi milioni già buttati via, e almeno altri 3 che rischiavano di essere spesi inutilmente. Ma non è solo per questo che negli scorsi giorni, silenziosamente, la Asl di Foggia ha annullato il maxiappalto da 70 milioni per l’elisoccorso, una delle più importanti gare europee del settore.

L’unica offerta presentata alla scadenza del bando era dell’Alidaunia, la società che continua a gestire il servizio in proroga, nei cui confronti ad aprile il prefetto di Foggia ha fatto scattare le misure straordinarie anticorruzione.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.