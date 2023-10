Barletta, cerignolano minaccia e aggredisce vigili per farsi togliere una multa

BARLETTA – Due uomini sono stati denunciati dalla polizia locale di Barletta per aver minacciato di morte e aggredito un vigile che ritenevano avesse multato ingiustamente uno dei due aggressori. L’episodio risale a ieri sera ed è avvenuto in piazza Genovese, non lontano dal centro cittadino.

Secondo quanto emerso, un 50enne di Cerignola (Foggia) aveva lasciato la sua auto in modo scorretto tanto da intralciare il traffico. È così scattata la multa. Quando si è accorto del verbale, l’uomo – che ha diversi precedenti penali – ha raggiunto la pattuglia dei vigili urbani e con aggressività ha chiesto spiegazioni pretendendo l’annullamento della sanzione. Per essere più convincente ha mimato il gesto della pistola alla tempia e minacciato di morte i vigili.

Gli agenti gli hanno chiesto di esibire i documenti ma in risposta uno dei due ha ricevuto alcuni spintoni e altre minacce.

In soccorso del 50enne è arrivato un suo conoscente che ha provato a frapporsi tra l’uomo e gli agenti che lo stavano facendo salire a bordo dell’auto di servizio, e ha colpito all’addome uno dei vigili. L’arrivo dei rinforzi ha permesso di bloccare i due e denunciarli per violenza e minacce a pubblico ufficiale. Il vigile aggredito sta meglio ed è stato visitato dal personale del 118.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.