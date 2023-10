Finanziamenti: tutto quello che è importante sapere

Nella sua accezione più comune, il termine finanziamento è una concessione di denaro a titolo oneroso il cui scopo è l’acquisto di un bene o di un servizio. Con l’espressione “titolo oneroso” si fa riferimento al fatto che il debitore dovrà restituire l’importo ricevuto pagando una quota di interessi il cui ammontare varia a seconda dell’importo del finanziamento, del tasso di interesse applicato e della durata che è stata stabilita per la restituzione del denaro.

I finanziamenti possono essere richiesti per varie motivazioni: quando essi hanno una finalità specifica, come per esempio l’acquisto di un’auto, di una moto o la ristrutturazione di una casa. In questo caso si parla di finanziamenti finalizzati. Se, invece, la concessione di denaro non è legata a uno scopo ben preciso, si parla di finanziamentinon finalizzati; questi ultimi vengono spesso indicati con la locuzione “prestiti personali”.

Cosa comporta la richiesta di un finanziamento?

Quando si richiede un finanziamento, a prescindere dalle sue finalità, si sottoscrive un contratto con quale ci si impegna a restituire ratealmente la somma ricevuta pagando degli interessi.

Il piano di estinzione del finanziamento è definito tecnicamente come “di ammortamento” e, comunemente, è costituito da rate mensili di uguale importo costituite da una quota capitale e una interessi; man mano che si procede con l’estinzione del debito, la quota interessi decresce, mentre aumenta quella capitale.

Gli interessi relativi a un finanziamento sono la voce di costo più importante, ma non sono l’unica, possono, infatti, essere previste spese accessorie come, per esempio, quelle di gestione della pratica, quelle di addebito della rata, eventuali imposte ecc.

Finanziamenti: l’importanza del TAEG

Da anni, in tema di finanziamenti, che si tratti di mutui o piccoli prestiti, è obbligatoria da parte di chi eroga il finanziamento l’indicazione del TAEG, il Tasso Annuo Effettivo Globale. Quest’ultimo è definito anche come Indice Sintetico di Costoedindica l’effettivo costo dell’operazione in percentuale

La sua importanza è notevole perché il cliente ha un’indicazione molto precisa di quale spesa comporti la richiesta di finanziamento, e risulta molto utile per confrontare le varie proposte.

Riguardo quest’ultimo punto: nel caso di due finanziamenti di pari importo e con la medesima durata, il più conveniente è di norma quello che ha un TAEG inferiore.

Come si richiede un finanziamento? Modalità e requisiti

Prima di richiedere un finanziamento è opportuno valutare quale sia la propria effettiva capacità di rimborso. È sempre opportuno non sovrastimarla perché il mancato pagamento di una rata comporta problemi riguardo al merito creditizio e ciò può avere ripercussioni su future richieste di finanziamento.

A venire in aiuto in questi casi sono i simulatori online, strumenti che banche e finanziarie mettono a disposizione sui loro portali web. Con questi strumenti è possibile simulare varie possibilità di finanziamento modificando importo o durata. Ciò permette di individuare una rata mensile la cui restituzione non comporta problemi di sorta.Una volta individuata la soluzione più opportuna si può procedere con la richiesta di finanziamento vera e propria.

Si deve premettere che per richiedere un finanziamento sono sempre necessari determinati requisiti. La maggior parte di questi sono comuni a tutte le banche e alle finanziarie, in particolare le seguenti:

maggiore età;

età non superiore ai 75 anni (su questo limite possono esserci flessibilità);

residenza italiana;

reddito dimostrabile;

esser titolari di un conto corrente.

Presenti questi requisiti, se si effettua una richiesta di finanziamento online si dovrà fornireuna serie di dati (anagrafici, di contatto ecc.), caricare la documentazionee firmare digitalmente la richiesta. Dopo quest’ultimo passaggio la pratica è completata e nel giro poco tempo si riceverà l’esito della richiesta tramite e-mail. In caso di esito positivo, nel giro di breve tempo il finanziamento richiesto sarà accreditato su c/c precedentemente indicato.