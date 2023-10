Fischiometro San Siro: i fischi per Lukaku raggiungono i 102.6 decibel

MILANO – Nella scorsa finestra estiva di calciomercato in cui ha tradito la fiducia dei tifosi dell’Inter, Romelu Lukaku ha lasciato il club per cui sembrava provare grande riconoscenza e attaccamento per approdare, dopo una trattativa con la Juventus non andata in porto, alla Roma di Josè Mourinho.

Il ritorno del belga a Milano da avversario dell’Inter nella decima giornata di Serie A è stato molto “chiacchierato”, soprattutto per via dell’iniziativa dei tifosi nerazzurri che, in occasione di Inter-Roma, avevano deciso di riservargli un’accoglienza da incubo a suon di ‘fischi’. Ma quanto sono stati forti, questi fischi? Il team di Superscommesse ha risposto all’interrogativo misurando e filmando l’atmosfera di San Siro poco prima del calcio d’inizio.

Il fonometro segna 102.6 decibel: la potenza dei fischi di San Siro

Per l’attesissimo confronto, Superscommesse è volato a Milano per misurare con il fonometro i decibel raggiunti dai fischi dei supporter dell’Inter indirizzati all’attaccante belga. Il verdetto del “fischiometro” è stato chiaro: i fischi rivolti a Lukaku hanno toccato ben 102.6 decibel. L’atmosfera incandescente di San Siro potrebbe aver in qualche modo influenzato la prestazione del belga che, nel corso del match, ha toccato pochissimi palloni e non è risultato l’attaccante spietato di questo inizio di stagione.