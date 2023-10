Foggia ko a Picerno, Cudini: “Direzione arbitrale non all’altezza”

FOGGIA – Brutto stop per il Foggia, che cade in casa del Picerno. La squadra di Cudini rimane dunque a 16 punti in classifica, a -8 dalla capolista Juve Stabia e in piena lotta per i playoff. L’allenatore dei rossoneri, al termine della gara del ‘Donato Curcio’, ha analizzato la prestazione della squadra e commentato la direzione arbitrale “non all’altezza”. Di seguito, le sue principali dichiarzioni.

Foggia, Cudini: “Non cerco scusanti”

In primo luogo, Cudini, ai microfoni di Antenna Sud, ha commentato la prestazione dell’arbitro e gli episodi che hanno condizionato la partita: “La conduzione arbitrale forse non è stata all’altezza, comunque non è una scusante. La colpa della sconfitta è nostra. Andiamo avanti e continuiamo a lavorare. Abbiamo fatto un buon primo tempo, anche se abbiamo concesso qualcosa. Poi siamo stati costretti a fare due cambi forzati nella ripresa. Abbiamo commesso due errori su due rinvii del portiere: non possiamo permettercelo“.

I numeri in stagione del Foggia

Il Foggia adesso si trova al nono posto in classifica, con 16 punti conquistati in 11 partite stagionali. I gol messi a referto sono 10, mentre quelli subiti 9. La squadra rossonera nelle ultime cinque gare di campionato ha trovato soltanto una vittoria, due pareggi e due sconfitte. Nel prossimo impegno, nel girone C di Serie C, i pugliesi affronteranno il Sorrento (penultimo in graduatoria) allo Zaccheria. L’obiettivo sarà solo uno: vincere.

