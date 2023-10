Guadagnare online attraverso le proprie passioni: ecco come iniziare

Il web è una fonte infinità di possibilità, ma anche un ambiente enorme, sterminato e, perciò, disseminato anche di trappole da evitare. Per anni è stato disegnato come l’unico “luogo” al mondo capace di offrire a tutti le stesse opportunità e, da una parte, è stato così. Ciò che manca a questa descrizione è un piccolo monito, soprattutto per coloro che pensano di fuggire online per accorciare la strada verso il successo.

Internet è uno spazio virtuale, ma pur sempre fatto di persone umane che agiscono da dietro uno schermo. Questo significa che per imparare come guadagnare con un blog, come fare soldi con un eCommerce o come diventare famoso sui social, bisogna impegnarsi tanto quanto ci impegneremmo per avere successo offline.

Anzi, a dirla tutta, la competitività del web, di questi tempi, lo rende un ambiente sempre più esclusivo e meritocratico, dove il primo vero ingrediente per il successo è la competenza. Ecco quindi un riepilogo su come approcciarsi al web e in che modo sfruttare le opportunità di lavoro e guadagno che offre.

Il web si fonda sui numeri e sui dati

I dati sono il cuore pulsante di Internet e sono la misura delle competenze di chi cerca di guadagnare online. Da una parte, infatti, le performance di un canale social, di un sito web o di un eCommerce ci dicono se gli affari vanno bene o meno. Dall’altra, invece, i dati servono a capire come muoversi, quali obiettivi di crescita fissare e quali criticità è necessario risolvere. In ogni caso non si può avere successo online senza padroneggiare la lettura dei report insights, presenti in qualunque piattaforma si decida di avviare la propria attività.

Andare virale gratifica ma dura poco

La viralità non è sempre piacevole, specialmente quando arriva per foto o video rubati e lanciati in pasto alla rete. Quando invece è voluta e desiderata, può rivelarsi gratificante, soprattutto per chi ama generare visibilità.

Tuttavia ha una durata limitata nel tempo e, per questo, va gestita con attenzione oltre che sfruttata per pianificare il momento in cui l’onda inizierà a calare. Tra l’altro la viralità non è da confondere con il successo, due concetti per nulla simili tra loro e, soprattutto, fondati su presupposti molto diversi.

Raggiungere il successo è un percorso che inizia da un piano d’azione, cioè da una strategia che tenga conto di tutto ciò che serve per raggiungere gli obiettivi fissati. Può anche arrivare in modo inaspettato ma, nella maggior parte dei casi, il successo si presenta solo a chi si impegna duramente.

Ci sono rischi da conoscere prima di iniziare

Come detto nell’introduzione, il web è talmente vasto da abbracciare anche una discreta fetta di aspetti “oscuri” o, per così dire, pericolosi. Sul web i malintenzionati possono mascherare l’identità, agire sotto falso nome e commettere una serie di reati correlati alla violazione dei sistemi di sicurezza.

Per questo è importante conoscerne i meccanismi e le soluzioni di prevenzione, in modo tale da arginare i rischi e agire in modo legale, nel rispetto delle vigenti leggi in materia di commercio elettronico, guadagni virtuali, tutela dei dati sensibili e le più recenti norme in materia di privacy.

In conclusione guadagnare online, di per sé, non è difficile perché è un mondo aperto e meritocratico. L’importante è partire con il piede giusto, mettere a punto un piano d’azione e, soprattutto, rimettersi sui libri a studiare per apprendere le dinamiche, i rischi e le opportunità che provengono dal web.