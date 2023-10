Manfredonia, in corso sgomberi coatti di assegnatari immobili non regolari

MANFREDONIA (FOGGIA) – In corso un’operazione congiunta delle Forze dell’ordine in provincia di Foggia su indicazione della Prefettura. Convolti carabinieri, agenti di polizia, guardia di finanza e polizia municipale per attuare sgomberi coatti in danno di assegnatari non regolari di immobili dell’Arca Capitanata.

Le operazioni sono in corso da questa mattina: interessati diversi immobili a Manfredonia. Le immagini delle fasi dell’intervento.