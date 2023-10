“Proprio un medico interista doveva capitarmi?” Tacconi lascia Casa Sollievo

SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – “Per scherzare mi diceva sempre: “A me che sono juventino, proprio un medico interista doveva capitarmi?””. Eccoli qua. Il medico interista, Michele Gravina e il portiere juventino, Stefano Tacconi!

Derby d’Italia in corsia!

L’ex portiere della Juventus e della Nazionale Italia di Calcio è stato dimesso –, sabato 28 ottobre – dall’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove era stato ricoverato il 21 giugno scorso per proseguire il suo lungo iter riabilitativo a seguito dell’emorragia celebrale che lo aveva colpito nell’aprile del 2022. Prima di partire, in compagnia della moglie Laura e del figlio Andrea, Tacconi ha incontrato tutti gli operatori in servizio dell’Unità di Medicina Fisica e Riabilitativa, intrattenendosi a salutare medici, infermieri, fisioterapisti e personale sanitario.