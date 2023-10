Relazione fine mandato, Gelsomino: “ASE, distribuire utili al 31 dicembre 2022 per riduzione TARI”

Manfredonia – “Necessario attuare i sistemi di controllo e monitoraggio previsti nel regolamento del Controllo Analogo, dallo Statuto e dal contratto di servizio in modo da verificare che l’affidamento avvenga nel rispetto della normativa in materia di ‘in house providing’ e secondo le indicazioni dell’Ente.

Da verifiche effettuate sui bilanci della partecipata ho riscontrato una assoluta mancanza di attività di controllo da parte della struttura preposta al controllo analogo e ho verificato che la società al 31/12/2022 ha prodotto utili per € 805.743 con utili di periodo al 30/09/2023 per € 562.284 per un totale di 1.370.000”.

E’ quanto scrive sull’ASE SpA il Dott. Giovanni Pio Gelsomino, già Assessore alle risorse finanziarie e programmazione del Comune di Manfredonia, in una nota inviata al già sindaco, agli ex assessori e consiglieri comunali, inerente la relazione sullo stato attuale dell’assessorato già gestito, interrotto dalle dimissioni di 13 consiglieri comunali

“Lo scopo della società partecipata ASE non è quello di produrre utili ma di svolgere un servizio pertanto la lettura di tali dati mi hanno indotto a verificare la corretta realizzazione delle attività previste nel contratto di servizio di pulizia”, scrive il dr. Gelsomino.

“Sarebbe auspicabile una convocazione dell’Assemblea ASE per deliberare la distribuzione degli utili al 31/12/2022 attualmente destinati a riserva, che per il Comune di Manfredonia ammontano ad € 781.570, ed una eventuale destinazione degli stessi a riduzione della TARI in considerazione che sono maturati esclusivamente nell’ambito del contratto di servizio di pulizia in essere con il Comune di Manfredonia”.

“Relativamente agli utili in maturazione dell’esercizio 2023 sarebbe necessario un maggiore controllo sull’espletamento delle attività previste nel contratto al fine di avere una migliore pulizia della città”.

Per l’ARO: “La Regione Puglia ha disciplinato lo svolgimento dei servizi in materia di gestione dei rifiuti, stabilendo, la gestione dei servizi in esame alla cura associata e congiunta dei sindaci dei comuni di uno stesso ARO.

Si segnala che l’ARO FG1 anche se regolarmente costituito in data 07/05/2013 ad oggi risulta commissariato in quanto non ha saputo appropriarsi delle competenze attribuite dalla norma che prevedeva la costituzione di un ufficio comune ARO1 formato da tecnici incaricati dai comuni partecipanti con il compito di redigere un piano industriale e fungere da stazione appaltante per gli interventi previsti nell’intero bacino ARO FG1 relativamente al servizio di Igiene Urbana.

La mancanza di piano industriale unico per bacino ARO FG1 presuppone la predisposizione di un piano industriale da parte della gestione commissariale con successiva evidenzia pubblica che avrebbe la conseguenza di affidamento del servizio di igiene urbana ad altra azienda, nel caso in cui ASE non fosse aggiudicatrice dell’evidenza pubblica, con successiva messa in liquidazione e cessazione dell’ASE che non avrebbe più i presupposti di continuità aziendale ed il conseguente licenziamento di oltre 100 dipendenti residenti nella nostra città , ricordo che l’ASE la più grossa azienda della città per fatturato e numero di occupati”.

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

“Relativamente all’analisi delle Entrate evidenzio quanto segnalato la segnalazione dall’Organo di Controllo nel parere al Rendiconto 2022 dove relativamente all’IMU e alla TARI segnalava minori entrate rispetto a quelle dell’esercizio precedente con la motivazione di minori superfici tassabili e maggiori agevolazioni richieste”.

IMU.“Viene accertata per cassa su autoliquidazione e che i beni oggetto di imposizione (immobili) sono aumentati con la realizzazione dei nuovi comparti edificati e che quindi ci sarebbe dovuto essere un maggiore gettito anziché minore entrate. Si deve potenziare l’ufficio tributi al fine di verificare il calcolo degli importi versati dai contribuenti in regime di autoliquidazione”.

TARI. “Viene accertata dagli uffici e considerando che la base imponibile è determinata dal possesso ed uso di immobili che sono aumentati con la realizzazione di nuovi comparti e che quindi si doveva registrare delle maggiori entrate e non minore entrate. Si devono potenziare gli strumenti di controllo della società di riscossione per introdurre modalità di controllo sulle superficie dichiarate, evasione parziale, e sui casi di evasione totale”

PIANO ANNUALE CONTRASTO ALL’EVASIONE E MONITORAGGIO – “L’Ente è sprovvisto di tale documento che ha l’obbiettivo di contrastare l’evasione/elusione dei tributi locali punto strategico per definire obiettivi, individuare le aree di intervento, individuare procedure, metodologie di controllo e tempi di realizzazione. L’Ente deve effettuare la Misurazione del divario (gap) tra le imposte e i contributi effettivamente versati e le imposte e i contributi che i contribuenti avrebbero dovuto versare in un regime di perfetto adempimento degli obblighi tributari e contributivi previsti a legislazione vigente”.

RESIDUI ATTIVI – “L’organo di controllo ha evidenziato l’inefficace attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi da parte dell’Ente”.

“Partendo da questa segnalazione e da una analisi sullo stato avanzamento Capitoli (PEG) al 23/10/203 ho riscontrato residui attivi presenti nel PEG ENTRATA titolo 1 (ENTRATE TRIBUTARIE) al 31/12/2022 per € 16.620.631 movimentati nel periodo per solo € 2.639.123.202 e titolo 3 (ENTRATE EXTRATRIBUTARIE) al 31/12/2022 per € 5.931.445 movimentati nel periodo per solo € 830.238.

Si rende necessaria attuare un attento monitoraggio sulla riscossione dei residui e sulle procedure da metter in atto per il recupero al fine di evitare che la prescrizione degli stessi”.

DEBITI FUORI BILANCIO

“L’organo di controllo ha evidenziato la presenza di debiti fuori bilancio n ancora regolarizzati dall’Ente non imputabili a questa amministrazione in attesa del riconoscimento previsti dal PREP pari a 4.453.564 non ancora regolarizzati dall’ente. Si rende necessario attivare procedure amministrative volte al contenimento dei debiti fuori bilancio attivando la corretta imputazione degli impegni di spesa”.

CONTENZIOSI. “La relazione sullo stato del contenzioso al 31.08.2023 evidenzia la presenza di contenziosi per € 8.014.675.000 Al fine di ridurre tale criticità bisogna attivare idonee procedure per consentire il contenimento dei contenziosi i quali determinano debiti fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL attuando strumenti deflattivi del contenzioso. Nella certezza di aver svolto il mio mandato con disciplina ed onore questo contributo vuole essere di sprono e di supporto a tutti quelli che mi seguiranno nel ruolo”.

(I – CONTINUA)