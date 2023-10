Rivoluzione Facebook e Instagram: account a pagamento e senza pubblicità

A novembre Meta offrirà agli utenti in Europa la possibilità di pagare un abbonamento mensile per utilizzare i due social network senza pubblicità. In alternativa, si potrà continuare a utilizzare questi servizi gratuitamente, visualizzando inserzioni pertinenti per loro. “Crediamo fermamente in una internet gratuita supportata dagli annunci e continueremo a offrire l’accesso gratuito ai nostri prodotti e servizi indipendentemente dalle diverse disponibilità economiche”, ha fatto sapere il colosso statunitense.

“Ci impegniamo a mantenere le informazioni delle persone private e sicure, ai sensi delle nostre normative e del Regolamento Ue sulla protezione dei dati”, si legge in una nota ufficiale.

Quanto costa l’abbonamento Facebook e Instagram Per adeguarsi alle normative europee, Meta ha introdotto la possibilità di sottoscrivere un abbonamento negli Stati Ue e dello Spazio economico europeo e in Svizzera. Le informazioni delle persone che decideranno di sottoscrivere l’abbonamento non saranno utilizzate per gli annunci pubblicitari. A seconda che si scelga di attivare l’abbonamento sul web o da mobile, il costo sarà rispettivamente di 9,99 euro al mese sul web o di 12,99 euro al mese su iOS e Android. Indipendentemente da dove si effettui l’acquisto, l’abbonamento sarà valido per tutti gli account Facebook e Instagram collegati al Centro gestione account dell’utente.

Come funziona l’abbonamento ai social: a pagamento da quando Fino al 1° marzo 2024, l’abbonamento iniziale sarà valido per tutti gli account collegati al Centro gestione account dell’utente. Da quella data in poi, per ogni ulteriore account inserito nel Centro gestione account dell’utente si applicherà un costo aggiuntivo di 6 euro al mese per gli abbonamenti sottoscritti sul web, e di 8 euro al mese per quelli attivati su iOS e Android.

Come attivare gli abbonamenti su Facebook e Instagram Dal punto di vista pratico, per attivare un abbonameto social occorre impostare un prezzo mensile, attivare il pulsante “Abbonati” e rendere disponibili agli abbonati post, storie, reel e live. Le storie esclusive più recenti verranno automaticamente salvate in una sezione delle storie in evidenza visibile. A visualizzarle saranno solo agli abbonati al canale o al profilo del content creator.

Perché Facebook ha introdotto l’abbonamento Meta ha deciso di rivoluzionare la propria offerta social dopo varie sentenze sfavorevoli e dopo l’introduzione dei nuovi regolamenti Ue sul trattamento dei dati degli utenti. Una stretta talmente notevole da spingere le Big Tech a riformulare i loro piani di business, con ricavi pubblicitari a rischio. “Abbiamo apportato questa modifica per far fronte a una serie di requisiti normativi in ​​evoluzione ed emergenti nella regione”, ha spiegato Meta. “Ciò include il modo in cui il nostro principale regolatore della protezione dei dati nell’Ue, la Commissione irlandese per la protezione dei dati, interpreta il GDPR a seguito di una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e anticipando l’entrata in vigore del Digital Markets Act”.