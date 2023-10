San Severo capitale della gentilezza 2024. Anche la Capitanata nella rete

FOGGIA – Ci sono positive novità che riguardano la pregevole iniziativa SAN SEVERO CAPITALE DELLA GENTILEZZA 2024 – in rete con 14 Comuni della Provincia di Foggia che si sono denominati DAUNIA GENTILE – condotta dal Comune di San Severo – Assessorato alla Gentilezza, la cui delega è seguita direttamente dal Sindaco Francesco Miglio, e dall’Ambasciatrice alla Gentilezza del Comune Arcangela de Vivo.

Sabato 4 novembre 2023, a Palazzo Dogana – Provincia di Foggia, sarà sottoscritto un protocollo d’intesa – gemellaggio che vedrà anche la Provincia di Foggia aderire e diventare promotrice di azioni inerenti a comportamenti gentili e cortesi, oltre che dare il buon esempio in tale direzione.

“Plaudiamo con piacere – dichiarano il Sindaco Miglio e l’Ambasciatrice de Vivo – alla sottoscrizione del protocollo che vedrà coinvolte anche diverse Pro Loco della Provincia di Foggia, tra cui San Severo, e del Vesuviano. Di fatti San Severo e Torre Annunziata saranno le città capofila della attività che diffondono la cultura della gentilezza e sensibilizzano l’uso delle buone pratiche.

Stiamo lavorando perché sempre nuovi Enti entrino a far parte della Rete e ci piace sottolineare come sempre più Comuni abbiano aderito nelle ultime settimane come Lucera, Poggio Imperiale, Casalvecchio di Puglia, numerose Pro Loco della Provincia di Foggia, San Paolo Civitate”.