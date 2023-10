Si insedia sindaca di Foggia: “Pronta per il bene della città”

FOGGIA – “Un ringraziamento alla coalizione del campo progressista e un saluto affettuoso di buon lavoro anche all’opposizione di questo consiglio comunale per la quale mi batterò sempre con equivicinanza”. Sono le prime parole della sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo che, questa mattina, nell’aula consiliare di Palazzo di Città, visibilmente emozionata e commossa, ha ricevuto le consegne dai commissari prefettizi e ha indossato la fascia tricolore.

Dopo quasi due anni e mezzo di commissariamento dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose, la città di Foggia torna ad avere un sindaco, una donna, prima volta nellastoria della città capoluogo di provincia.

“Questo è un grande momento per me – sottolinea ancora Episcopo – perché non è che si nasce con il ruolo apicale di una città, ma vi assicuro che da ora in poi, anzi già da venerdì scorso lo sto facendo, avrò modo di essere sul pezzo, essere pronta, energica e determinata per il bene di questa città. Una donna può portare una sensibilità multitasking che però è sempre complementare alla bellissima sensibilità del genere

maschile”. (ANSA)