Sicurezza sul lavoro: gli obblighi relativi alla formazione

La formazione dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul lavoro non è solo un obbligo di legge, ma anche un prezioso strumento di tutela e di prevenzione. Si tratta, in sostanza, di un percorso indispensabile attraverso il quale è possibile scoprire le situazioni pericolose e i rischi correlati all’attività lavorativa, con riferimento anche alle misure che devono essere messe in pratica per farvi fronte. Non solo la formazione lavoratori, ma anche il relativo aggiornamento, sono in grado di fare la differenza rispetto a un ambiente di lavoro che deve essere più sicuro e in cui deve crescere la consapevolezza dei comportamenti che è necessario mettere in pratica.

La disciplina normativa

L’articolo 37 del D. Lgs. n. 81 del 2008 indica che il datore di lavoro è tenuto a garantire ai lavoratori una formazione adeguata in tema di sicurezza e salute. Si tratta di un obbligo che coinvolge tutte le aziende di qualunque settore, non solo quando viene assunto un nuovo lavoratore, ma anche quando le mansioni di un lavoratore cambiano oppure vengono introdotti dei macchinari nuovi o dei preparati pericolosi. L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre del 2011 individua la durata dei corsi, i contenuti minimi e le modalità della formazione. Per i lavoratori che vengono assunti per la prima volta, è necessario che la formazione venga avviata prima dell’assunzione o qualora ciò non sia possibile contestualmente alla stessa. In ogni caso, è richiesto che il percorso di formazione si concluda entro i 60 giorni successivi alla data di assunzione.

Le modalità di erogazione della formazione

L’articolo 37, al comma 12, impone che la formazione per la sicurezza dei lavoratori si svolga nel corso dell’orario di lavoro; essa, inoltre, non può presupporre a carico del lavoratore alcun tipo di onere economico. D’altro canto, i lavoratori non hanno solo diritti, ma anche doveri. L’articolo 20, in particolare, li obbliga a prendere parte ai programmi di addestramento e di formazione in materia di sicurezza e salute che i datori di lavoro organizzano.

L’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre del 2011

Secondo l’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre del 2011, la formazione destinata ai lavoratori si articola in due moduli distinti: uno generale e uno specifico. In particolare, la durata della formazione generale è di almeno 4 ore; i contenuti riguardano temi come la protezione e la prevenzione, i concetti di danno e di rischio, i diritti e i doveri dei vari soggetti aziendali, l’organizzazione della prevenzione aziendale, l’assistenza, il controllo e gli organi di vigilanza. Si tratta di contenuti che, per ciò che riguarda la formazione generale, non variano mai: sono sempre uguali, a prescindere dal codice ATECO di riferimento e dall’azienda. C’è, poi, la formazione specifica, la cui durata può essere pari a 4, a 8 o a 12 ore, in base al livello di rischio – che può essere basso, medio o alto – che caratterizza l’attività. In questo caso la formazione è relativa non solo ai rischi specifici correlati alle mansioni, ma anche ai potenziali danni e alle misure di protezione e di prevenzione che possono essere adottate.

Quanto dura la formazione

Al di là dell'addestramento pratico, la formazione dei lavoratori di attività a basso rischio ha una durata complessiva di 8 ore, suddivise in 4 ore destinate alla formazione generale e 4 ore destinate alla formazione specifica; quella dei lavoratori di attività a medio rischio ha una durata complessiva di 12 ore, suddivise in 4 ore destinate alla formazione generale e 8 ore destinate alla formazione specifica; quella dei lavoratori di attività ad alto rischio, infine, ha una durata complessiva di 16 ore, suddivise in 4 ore destinate alla formazione generale e 12 ore destinate alla formazione specifica. Va comunque precisato che si parla sempre di dicitura minima, nel senso che gli argomenti che vengono trattati e il percorso di formazione possono essere estesi in base ai rischi specifici.