Cia Capitanata: mancano 100 milioni di mc, servono nuove dighe

Rispetto al 2023, il Consorzio di Bonifica della Capitanata registra un grave deficit idrico di 100 milioni di metri cubi negli invasi sotto la sua gestione. Le attuali disponibilità idriche, secondo i dati del 29 ottobre, si attestano a soli 37.665.488 metri cubi, ben al di sotto delle necessità. La diga di Occhito, che un anno fa conteneva 116.411.760 metri cubi, oggi si riduce a 32.110.020. La situazione della diga Capaccio sul Celone è allarmante, con un livello di acqua di appena 443.868 metri cubi, mentre la diga San Pietro sull’Osento segna 968.000 metri cubi. Marana Capacciotti è passata da 13.476.200 metri cubi a 4.143.600. Complessivamente, si stima una perdita record di 97.882.372 metri cubi rispetto all’anno scorso. Angelo Miano, presidente provinciale della CIA Agricoltori Italiani di Capitanata, afferma che la siccità che ha colpito la provincia di Foggia nel 2024 è tra le più gravi degli ultimi 30 anni, sia per durata che per impatti diretti sull’agricoltura.

Miano evidenzia che il problema, di proporzioni storiche, richiede risposte tempestive e interventi significativi per l’adeguamento delle infrastrutture irrigue nella provincia agricola più vasta d’Italia. Nonostante esistano già proposte e progetti per affrontare la crisi, molti di essi rimangono inattuati a causa di disaccordi tra istituzioni e enti. È necessario nominare un commissario ad acta con pieni poteri per facilitare la cooperazione tra le varie amministrazioni pubbliche. Questo supporterebbe Donato Pentassuglia, assessore regionale all’Agricoltura, che ha recentemente ricevuto anche la delega alle Risorse idriche.

L’attuale siccità e l’inadeguatezza delle infrastrutture idriche hanno già causato una riduzione dei raccolti, con perdite che vanno dal 20% al 40% a seconda delle colture, come nel caso del pomodoro. I danni sono evidenti anche nelle campagne di grano e olio, e ogni settore agricolo, inclusi ortofrutta, vitivinicolo e zootecnico, sta affrontando gravi difficoltà. Secondo la CIA Agricoltori di Capitanata, è fondamentale avviare tre grandi opere infrastrutturali. La prima è la costruzione di una condotta di 10 chilometri per portare parte dei 200 milioni di metri cubi d’acqua dalla diga del Liscione, in Molise, fino al ripartitore di Finocchito. Miano sottolinea che questa opera potrebbe essere realizzata in tempi relativamente brevi, previa intesa tra la Regione Puglia e la Regione Molise.

La seconda opera cruciale è la realizzazione della nuova diga di Palazzo d’Ascoli, capace di recuperare circa 72 milioni di metri cubi d’acqua, con un finanziamento di 8 milioni di euro già stanziato dal Governo. La terza opera, di cui si discute da oltre 20 anni, è la diga di Piano dei Limiti, progettata per recuperare fino a 45 milioni di metri cubi d’acqua a valle della diga di Occhito. Questa infrastruttura richiederebbe un investimento di circa 400 milioni, con un progetto esecutivo pronto da anni.

La crisi idrica non colpisce solo l’agricoltura, ma rappresenta un dramma sociale ed economico per un territorio che, senza di essa, vedrebbe migliaia di posti di lavoro a rischio. Negli ultimi 30 anni, il territorio ha già subito un progressivo spopolamento, una tendenza che potrebbe intensificarsi se il settore primario e le industrie di trasformazione continuassero a registrare cali significativi nella produzione. Con oltre 500.000 ettari di superficie agricola, Foggia è uno dei distretti agricoli più grandi d’Europa. Potenziare le risorse irrigue è cruciale per lo sviluppo delle coltivazioni d’eccellenza, in particolare per il pomodoro e l’intero settore ortofrutticolo.

Lo riporta CIA Puglia.