Cimitero di Manfredonia. Marasco: "Disservizio acqua proprio in questi giorni...incredibile" - immagine in allegato alla email ricevuta

Cimitero di Manfredonia: disservizio idrico durante la commemorazione dei defunti

In vista delle celebrazioni dedicate alla Commemorazione dei Defunti e di Tutti i Santi, come di consueto, molte famiglie di Manfredonia si recano presso il cimitero cittadino per onorare la memoria dei propri cari. Questa usanza, così profondamente radicata nel nostro territorio, è un’occasione in cui i cittadini si riuniscono per sistemare i loculi, portare fiori freschi, e prendersi cura degli spazi che ospitano le tombe dei defunti. Tuttavia, quest’anno potrebbe emergere una problematica non da poco: la mancanza di acqua all’interno del cimitero.

La possibile assenza di acqua nei giorni in cui il cimitero registra un afflusso notevolmente maggiore rispetto al solito potrebbe creare grande malcontento. In molti casi, infatti, l’acqua è essenziale non solo per la pulizia delle tombe, ma anche per mantenere i fiori che abbelliscono e onorano i sepolcri. Di fronte a questa situazione, il Consigliere Comunale Giuseppe Marasco di Fratelli d’Italia ha raccolto le segnalazioni dei cittadini e si è fatto portavoce del disagio che questi stanno vivendo.

“Questo disservizio è un ulteriore segnale di quanto sia necessario migliorare l’attenzione verso uno dei luoghi più sacri e simbolici della nostra comunità,” ha dichiarato Marasco, sottolineando l’importanza di preservare le tradizioni che accompagnano questi momenti di raccoglimento e preghiera. “È un dovere delle istituzioni garantire un adeguato livello di manutenzione e servizi nel cimitero comunale, specialmente in un periodo così sentito come quello della commemorazione dei defunti.”

I cittadini segnalano, inoltre, come questo disagio non sia del tutto nuovo; negli anni, casi analoghi si sono già verificati, ma la ricorrenza di tali situazioni continua a generare frustrazione e sconforto. Per molte famiglie, prendersi cura della tomba dei propri cari è un modo di onorarli e di rafforzare il legame che, pur superando la presenza fisica, si esprime attraverso piccoli gesti di amore e attenzione. La mancanza di acqua rende però difficile o impossibile svolgere alcune di queste attività fondamentali, alimentando nei cittadini un senso di insoddisfazione e di abbandono.

Il Consigliere Marasco ha già provveduto a informare le autorità competenti per sollecitare un intervento rapido e risolutivo, auspicando che il problema venga risolto prima del pieno dei visitatori nei prossimi giorni. “In qualità di amministratore locale e di cittadino di Manfredonia, ritengo doveroso agire per garantire che venga ripristinato quanto prima il servizio idrico all’interno del cimitero,” ha dichiarato. “Questo luogo deve rimanere accessibile e curato, rispettando il bisogno di raccoglimento dei cittadini, soprattutto in occasione di queste ricorrenze.”

“Non dobbiamo mai dimenticare che il cimitero non è solo un luogo fisico, ma anche un simbolo,” conclude Marasco. “È il simbolo del nostro legame con la storia, con i nostri avi e con la cultura che abbiamo ereditato. Prendersi cura di questo spazio significa prendersi cura delle nostre radici.”

Alla luce di queste considerazioni, si rinnova quindi l’appello a intervenire prontamente per risolvere il disservizio idrico e garantire ai cittadini la possibilità di vivere questa ricorrenza nel rispetto e nella dignità che merita.