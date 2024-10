Interrogazione urgente sul futuro dell’A.S.E.: il Consigliere Giuseppe Marasco chiede risposte immediate

Manfredonia, 30 ottobre 2024 – Il Consigliere Comunale Giuseppe Marasco, Capogruppo del partito Fratelli d’Italia a Manfredonia, ha presentato un’interrogazione urgente rivolta alle principali autorità locali, tra cui il Procuratore della Repubblica e il Prefetto di Foggia, il Sindaco e il Consiglio Comunale di Manfredonia. L’interrogazione, che richiede una risposta sia scritta che orale in sede di Consiglio Comunale, punta a sollevare l’attenzione su questioni cruciali legate alla gestione dell’A.S.E. (Azienda Speciale Ecologica), un ente preposto alla tutela ambientale e alla manutenzione delle aree urbane, nonché alla promozione della raccolta differenziata e alla protezione del territorio cittadino.

Gli obiettivi dell’A.S.E. e la sfida della raccolta differenziata

Secondo quanto sottolineato dal Consigliere Marasco, l’A.S.E. ha tra le sue mission principali la tutela dell’ambiente e la valorizzazione delle risorse naturali, con l’obiettivo ambizioso di trasformare la città in una vera e propria “oasi protetta”. Tra le priorità dell’azienda vi è l’integrazione delle aree abbandonate in programmi di recupero e manutenzione, con un’attenzione particolare alla sostenibilità e al decoro urbano.

A questo impegno si somma quello della Regione Puglia, che ha fissato l’obiettivo di raggiungere il 65% di raccolta differenziata entro il 2025. Un obiettivo per il quale sono previsti investimenti e incentivi destinati a migliorare l’intero sistema di gestione dei rifiuti. A tale riguardo, Marasco richiama anche l’importanza della legge regionale n. 14 del 2018, che stabilisce criteri precisi per il raggiungimento degli standard di differenziazione dei rifiuti, l’istituzione di un sistema premiante per i comuni virtuosi e il divieto di conferire determinate tipologie di rifiuti indifferenziati.

Il bilancio dell’A.S.E. e la richiesta di nuove risorse

Nonostante l’A.S.E. presenti un bilancio attivo con un capitale di oltre un milione di euro, Marasco evidenzia la necessità di una ristrutturazione dell’azienda. Secondo il Consigliere, l’A.S.E. avrebbe bisogno di rinnovare i propri mezzi e attrezzature per garantire un servizio più efficiente e conforme agli obiettivi ambientali prefissati. A questo scopo, Marasco sollecita l’adozione di un piano industriale più strutturato, con un contratto a lungo termine che garantisca stabilità e sviluppo.

Di particolare importanza è anche la richiesta di assunzione di nuovo personale, che l’A.S.E. ha recentemente avanzato al Comune di Manfredonia. L’azienda avrebbe bisogno di 18 nuove unità, tra cui due per il settore tecnico e amministrativo e 16 operai selezionati al 50% dalle graduatorie esistenti. Questo personale verrebbe suddiviso tra otto autisti e otto operatori ecologici, ma al momento non è ancora pervenuta alcuna risposta formale da parte del Comune.

Richiesta di uscita dall’A.R.O. e gestione autonoma del depuratore

L’interrogazione prosegue con la richiesta di Marasco di un’uscita immediata del Comune di Manfredonia dall’A.R.O. (Ambito di Raccolta Ottimale), dal quale già il Comune di Vieste si è recentemente distaccato, lasciando le quote di partecipazione interamente nelle mani del Comune di Manfredonia. Secondo Marasco, questo passaggio permetterebbe di trasferire la gestione del depuratore all’A.S.E., conferendo al Comune una maggiore autonomia nella gestione dei servizi ambientali.

Marasco sottolinea l’urgenza di tale misura, ritenendo che la gestione diretta del depuratore favorirebbe l’accesso all’Acquedotto per l’area industriale D46, un progetto promesso ormai da trent’anni ma non ancora realizzato. La possibilità di garantire un sistema idrico funzionale all’area industriale potrebbe rappresentare un passo avanti fondamentale per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile del territorio.

Tutela dei diritti dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali

Non meno rilevante è la questione dei diritti dei lavoratori dell’A.S.E., che Marasco ha sollevato nel documento presentato in Consiglio Comunale. Il Consigliere sottolinea l’importanza di garantire un rapporto corretto tra la direzione aziendale e i dipendenti, assicurando il rispetto delle rappresentanze sindacali e dei diritti dei lavoratori. Marasco esprime inoltre la necessità di tutelare la libertà di espressione dei dipendenti all’interno dell’azienda, garantendo che ogni lavoratore possa esprimere liberamente la propria opinione in merito alle questioni aziendali senza temere ritorsioni.

Conclusioni e richiesta di un intervento immediato

Con questa interrogazione, Marasco richiede all’Amministrazione Comunale di rispondere in modo urgente alla richiesta dell’A.S.E. riguardo all’assunzione delle nuove unità lavorative e di procedere con le azioni necessarie per l’uscita dall’A.R.O., al fine di consentire una gestione più autonoma dei servizi ambientali. La tutela dei lavoratori e la realizzazione di un accesso all’Acquedotto per l’area industriale D46 rimangono, infine, priorità imprescindibili.

Marasco conclude l’interrogazione con un invito all’Amministrazione Comunale a prendere in considerazione le questioni sollevate, con l’obiettivo di promuovere un modello di gestione ambientale più efficiente e di garantire i diritti dei lavoratori. In attesa di una risposta urgente, il Consigliere ribadisce il proprio impegno a vigilare affinché il futuro dell’A.S.E. possa proseguire con un modello di gestione sostenibile, efficiente e rispettoso dei diritti dei cittadini e dei lavoratori.

Con l’interrogazione, Marasco spera di ottenere l’attenzione e la collaborazione delle autorità locali affinché possano essere garantiti sia un servizio di qualità per la tutela ambientale di Manfredonia che la dignità e i diritti dei lavoratori dell’A.S.E.