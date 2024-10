L’episodio è accaduto nella tarda serata di ieri, quando un cittadino di Manfredonia si trovava a percorrere Lungomare Nazario Sauro con la propria autovettura. L’uomo, alla guida della sua auto, non si sarebbe mai aspettato che, in una zona centrale della città e sotto gli occhi di molti, qualcuno si potesse rendere protagonista di un gesto tanto incosciente quanto pericoloso.

Una pietra è stata infatti lanciata verso l’auto da Piazza Mercato, colpendo violentemente la carrozzeria e arrivando a pochi centimetri dal finestrino. A bordo, insieme all’autista, si trovavano anche il figlio e un amico, che hanno vissuto attimi di puro terrore, scampando solo per un soffio un incidente che avrebbe potuto avere esiti gravissimi.

Una volta colpito il veicolo, il conducente si è fermato per comprendere cosa fosse accaduto: “All’inizio non avevo capito cosa fosse successo”, ha raccontato l’automobilista, ancora visibilmente scosso dall’accaduto. “Sentivo dei bisbigli da sopra, come se qualcuno mi stesse osservando e commentando la mia reazione. Poi, guardando meglio, mi sono reso conto che la mia auto aveva un’ammaccatura evidente, segno di un impatto forte”.

Questi episodi di vandalismo e aggressione gratuita suscitano preoccupazione e indignazione tra i cittadini, che si chiedono come sia possibile che accadano fatti del genere in una zona centrale e frequentata, sotto gli occhi di molti. “Sono senza parole: ma dove siamo finiti?”, ha dichiarato l’uomo, dando voce alla frustrazione di tanti che, negli ultimi tempi, hanno visto moltiplicarsi episodi di inciviltà e di pericolo pubblico nella zona.

Non è la prima volta che Manfredonia si trova a fare i conti con episodi di vandalismo in aree pubbliche e luoghi di ritrovo.

Negli ultimi mesi, segnalazioni di schiamazzi, danneggiamenti, e vere e proprie aggressioni hanno interessato diverse aree del centro cittadino.