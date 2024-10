Manfredonia: attese interminabili per i farmaci salvavita. La denuncia di una lettrice

Manfredonia, 30 ottobre 2024 – Una segnalazione giunge alla nostra redazione da parte di una lettrice, che evidenzia la difficile situazione presso la farmacia ospedaliera di Manfredonia, dove i tempi di attesa per il ritiro di farmaci salvavita, destinati a pazienti con disabilità e condizioni di salute precarie, risultano estremamente lunghi e disorganizzati.

Stando alla testimonianza, quotidianamente si creano code che superano le 50-60 persone, obbligando i cittadini a prolungate attese.

Il disagio maggiore si registra proprio tra coloro che necessitano di terapie essenziali e che, nonostante condizioni di salute delicate, sono costretti a affrontare lunghe file.

La lettrice sottolinea che, in un’epoca in cui le tecnologie digitali offrono soluzioni avanzate per la gestione e l’organizzazione dei servizi, l’assenza di un sistema efficiente di prenotazione o gestione degli appuntamenti appare inaccettabile.

“Manfredonia, una città che ha sempre puntato sulla qualità dei servizi pubblici, si ritrova oggi a fronteggiare difficoltà che minano l’efficienza e la percezione stessa del servizio sanitario”, scrive. L’auspicio è che questa denuncia possa servire come stimolo per un miglioramento organizzativo, che risponda in modo più adeguato alle esigenze della comunità, garantendo un servizio che sia all’altezza dei bisogni di chi vive situazioni di vulnerabilità.

StatoQuotidiano rimane in attesa di eventuali risposte da parte delle autorità sanitarie competenti, auspicando soluzioni rapide che possano ridurre i disagi per gli utenti e migliorare il servizio di ritiro farmaci presso l’ospedale di Manfredonia.