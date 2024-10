Manfredonia: degrado e abbandono, le strade cittadine soffocate dall’incuria

Negli ultimi tempi, molti cittadini di Manfredonia si sono trovati a lamentare una situazione di degrado crescente nelle strade e negli spazi pubblici della città. L’abbandono e la scarsa manutenzione degli ambienti urbani stanno creando un diffuso malcontento, mentre, parallelamente, episodi di inciviltà aumentano, rendendo ancor più evidente il problema della pulizia e della cura degli spazi comuni.

Uno dei luoghi maggiormente colpiti è la stradina pedonale accanto al Paladante, diventata ormai ricettacolo di rifiuti abbandonati senza alcun rispetto per il decoro pubblico. Diversi residenti hanno più volte segnalato episodi di inciviltà e l’accumulo di rifiuti in questa zona, evidenziando come l’incuria stia trasformando questo angolo di città in una discarica a cielo aperto. La situazione è fonte di disagio e preoccupazione, poiché oltre al danno estetico, si temono anche rischi igienico-sanitari per chi frequenta la zona.

L’appello alla civiltà e al rispetto degli spazi comuni si scontra purtroppo con la realtà di una manutenzione carente. Molti cittadini, infatti, sottolineano che il problema della sporcizia non è legato soltanto ai comportamenti incivili di alcuni, ma anche alla mancanza di interventi regolari da parte delle autorità competenti. Diversi residenti si sentono ormai abbandonati e disillusi, costretti a fare i conti con strade sporche e marciapiedi poco curati. “Non possiamo accettare di vivere in un paese che sembra aver rinunciato alla pulizia e al decoro,” commenta un cittadino che vive nelle vicinanze del Paladante. “Non è solo un problema di maleducazione, ma di assenza di controlli e interventi.”

Le richieste rivolte all’amministrazione comunale sono chiare e precise: è necessaria un’azione risolutiva per ripristinare condizioni di pulizia accettabili e mantenere il decoro in città. L’idea di molti cittadini è che un sistema di fototrappole possa contribuire a contenere il problema, permettendo di identificare e sanzionare chi abbandona i rifiuti in spazi pubblici. Le fototrappole, dispositivi discreti e facilmente installabili, sono già utilizzate con successo in altri comuni italiani, e consentono di individuare i responsabili di comportamenti illeciti. La proposta nasce dalla consapevolezza che l’azione combinata tra misure deterrenti e interventi di manutenzione ordinaria possa fare una reale differenza nel lungo periodo.

Purtroppo, non è solo la stradina del Paladante a presentare situazioni di degrado. Sono numerose le strade di Manfredonia che appaiono trascurate e sporche, e ciò contribuisce a creare un’immagine negativa della città stessa. Residenti e passanti si trovano spesso a dover evitare sacchi di immondizia abbandonati, bottiglie di plastica, cartacce e altri rifiuti che restano indisturbati lungo i marciapiedi per giorni o addirittura settimane. “È una vergogna – si sfoga un’altra residente – sembra che le strade non vengano più pulite e questo ci fa sentire come se il nostro quartiere fosse di nessun valore per le istituzioni.”

A tutto questo si aggiunge la questione dell’igiene e della sicurezza. La presenza di rifiuti in spazi pubblici, infatti, non solo danneggia l’immagine della città, ma rappresenta anche una potenziale fonte di pericolo per la salute pubblica. In alcuni quartieri si registrano lamentele per la presenza di ratti e insetti attratti dall’immondizia non raccolta, situazione che potrebbe essere evitata con una gestione più attenta della pulizia stradale. La necessità di una manutenzione regolare appare quindi urgente e prioritaria.

In molti si chiedono perché i servizi di pulizia urbana siano diventati così discontinui e poco efficaci. La risposta potrebbe risiedere nella scarsità di risorse destinate a questo settore, ma ciò non giustifica, secondo i cittadini, l’abbandono di molte aree della città. È comprensibile che il Comune debba far fronte a esigenze di bilancio e di gestione delle risorse, ma gli abitanti di Manfredonia non possono accettare di vivere in un ambiente che appare sempre più trascurato. “È compito dell’amministrazione assicurarsi che le strade siano mantenute in condizioni decorose,” ribadiscono i residenti. “Non possiamo rassegnarci a un livello di pulizia così basso, che non rispecchia il valore e la dignità della nostra comunità.”

Il decoro urbano è infatti parte integrante della qualità della vita di una città, e il suo mantenimento rappresenta un impegno verso tutti i cittadini, non solo verso coloro che rispettano le regole. Per questo motivo, è importante che l’amministrazione di Manfredonia prenda in considerazione misure più efficaci e durature, non solo per risolvere l’emergenza attuale, ma anche per stabilire una gestione continuativa della pulizia stradale.

La richiesta che emerge dai residenti è quindi quella di un piano d’azione che includa non solo la pulizia delle strade, ma anche l’introduzione di misure preventive e deterrenti, come appunto le fototrappole e un sistema di sanzioni contro chi sporca gli spazi pubblici. L’obiettivo è ambizioso, ma possibile: fare in modo che Manfredonia possa tornare a essere una città pulita e accogliente, in cui i cittadini possano sentirsi orgogliosi degli spazi pubblici e in cui il rispetto per il bene comune diventi un valore condiviso.

L’augurio dei cittadini è che le istituzioni possano raccogliere queste istanze e intervenire con soluzioni che riportino ordine e decoro, affinché le strade di Manfredonia possano tornare a riflettere la bellezza e la dignità di un paese civile.