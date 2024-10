“Corso Manfredi, pieno di tombini spaccati, di conseguenza pericolo per l’incolumità pubblica.

Un marciapiede sconnesso e dissestato, o tombini spaccati, come in questo caso, sono un pericolo per ogni pedone, soprattutto in condizioni di scarsa visibilità.

Talvolta, aggiunge Manzella, una semplice passeggiata per il corso Manfredi, può trasformarsi in cadute rovinose, con conseguenze molto gravi..

“Quello che chiedono i cittadini di Manfredonia alle ISTITUZIONI, non è la costruzione del ponte sullo stretto di Messina, ma la sola sistemazione e messa in sicurezza di 10 tombini circa”

Lo riporta su Facebook Alessandro Manzella – Resp.le Guardie Ambientali Italiane