Ritrova a Cerignola l’auto rubata dalla banda pugliese durante il G7 Sanità: oltre il danno anche la beffa, ecco come le è stata consegnata FOTO Maria Teresa Bianciardi – Da fuori il suv sembrava esattamente come quando la proprietaria l’aveva parcheggiato sotto casa. Ma una volta aperti gli sportelli, l’amara sorpresa. L’interno della Wolksvagen Tiguan era stato completamente sventrato ed ogni elemento elettrico, assieme a molte parti dei rivestimenti,sedili e coperture varie. Un danno talmente importante che i proprierari probabilmente la rottameranno. La macchina era stata rubata ad Ancona nel blitz dell’7 ottobre, quando la città era super blindata per lo svolgimento del G7 Salute.

La banda pugliese, specializzata nei furti d’auto ha agito in diverse parti della città, ben sapendo che l’attenzione delle forze dell’ordine era concentrata attorno alla zona degli Archi e dove i big internazionali erano stati alloggiati. Il furto di notte Il 7 ottobre, lunedì mattina il risveglio è stato uno choc per molti residenti di Passo Varano. In via Volponi hanno rubato una Polo, un’altra hanno provato a portarsela via insieme a una T Roc. E qui, la settimana scorsa, era sparita un’Audi Q2. Una T Roc è stata sottratta in via Enriquez, una Citroen C3 in via Sparapani. In zona Pinocchio, i ladri hanno lasciato a pezzi un’Audi A1 in via De Dominics.

L’allarme si è esteso anche al centro dove lunedì mattina una residente è rimasta a piedi: la sua Tiguan, parcheggiata in via Maratta, è stata ritrovata qualche ora dopo, smontata e abbandonata, a Cerignola, centro del Foggiano tristemente noto per i cimiteri di auto rubate e cannibalizzate da ladri trasfertisti che si organizzano in staffette e si spostano in tutta la dorsale adriatica per colpire. La trasferta con il suv rubato La proprietaria della Tiguan dopo essersi accorta del furto è andata dai carabinieri a sporgere denuncia e lì ha appreso che la sua macchina era stata abbandonata a Cerignola.

Nonostante le telefonate e le richieste, non le è stato possibile conoscere lo stato in cui il suv era stato lasciato. La macchina è tornata ad Ancona nelle scorse ore nella disponibilità della proprietaria che ha dovuto anche pagare mille euro per la custodia in Puglia (la Tuguan era sotto sequestro come corpo di reato) e per riaverla nelle Marche. Ed ecco come l’ha riavuta.

