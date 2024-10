di Redazione web (leggo.it)

Roberto Casiello, 61enne originario di Foggia e appassionato ciclista, è stato travolto e ucciso martedì mattina sulla Statale 17, in prossimità di Lucera. Casiello era in sella alla sua bicicletta, il suo passatempo preferito, quando un’auto pirata lo ha investito, scaraventandolo oltre il guard rail e facendolo finire in una cunetta.

Il corpo dell’uomo è stato ritrovato da alcuni automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Purtroppo, all’arrivo dell’ambulanza, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La dinamica dell’incidente

Le prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri sul luogo dell’incidente confermano l’ipotesi dell’investimento da parte di un’auto, probabilmente a velocità sostenuta, che si è allontanata senza prestare soccorso. Sul posto sono stati trovati alcuni frammenti di carrozzeria compatibili con l’impatto, il che potrebbe aiutare gli inquirenti a identificare il veicolo coinvolto. La presenza di danni all’auto e l’assenza di segni di frenata sull’asfalto suggeriscono un impatto violento, che potrebbe aver sorpreso sia il ciclista sia l’automobilista.

