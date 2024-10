Stefano Tacconi, dall’addio al calcio alla rinascita dopo l’aneurisma

Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana, ha attraversato momenti di grande gloria e poi un difficile percorso di rinascita. Icona di uno dei periodi più esaltanti della Serie A, Tacconi ha visto la sua vita cambiare radicalmente il 23 aprile 2022, giorno in cui, poco dopo aver partecipato a un evento benefico, è stato colpito da un aneurisma cerebrale. Un evento improvviso e drammatico, che lo ha portato al coma e a un lungo periodo di ricovero e riabilitazione.

Dopo mesi di lotta per la vita, Tacconi ha trovato la forza di raccontare la sua esperienza nel libro “L’arte di parare. Trovare il coraggio per fronteggiare i tiri della vita”, edito da Rizzoli nel 2024. Con questa opera, l’ex calciatore ha voluto condividere il proprio messaggio di resilienza e determinazione, sottolineando come “se ce l’ho fatta io, ce la possono fare tutti”. Tacconi descrive il libro come una guida per chiunque si trovi ad affrontare sfide inaspettate, con l’obiettivo di infondere speranza a chi è costretto a ricominciare da capo.

Durante il suo lungo percorso di recupero, Tacconi è stato ricoverato presso l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove è rimasto dal 21 giugno al 28 ottobre 2023. In questo periodo ha compiuto progressi straordinari, spinto dall’affetto dei suoi cari, e in particolare del figlio Andrea, il quale, quel fatidico giorno, è stato fondamentale per soccorrerlo tempestivamente.

La carriera di Tacconi rappresenta il “primo tempo” della sua vita: un portiere di successo che ha difeso la porta della Juventus e della Nazionale in quello che era considerato “il campionato più bello del mondo”. Il “secondo tempo” è iniziato quel 23 aprile 2022, quando ha dovuto affrontare la sfida più dura. “Pensavo di essere immortale”, ha confessato in un’intervista esclusiva a *Verissimo*, “ma dietro l’angolo c’era qualcosa di inaspettato”.

Oggi Tacconi, con il suo libro e la sua testimonianza, si pone come esempio di forza e coraggio, un uomo che, come in campo, non si è arreso di fronte a una sfida impossibile.

