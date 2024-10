Manfredonia, 29 ottobre 2023 – Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale, tenutasi il 28 ottobre, l’avvocato Vincenzo Di Staso, consigliere del gruppo politico “Strada Facendo,” ha sollevato una questione delicata che riguarda le mansioni svolte da alcuni dipendenti comunali. Il tema coinvolge in particolare gli ex lavoratori socialmente utili che, dopo essere stati stabilizzati, continuano a essere impiegati in ruoli non propriamente corrispondenti alla loro qualifica e spesso privi di adeguata supervisione.

Nel contesto attuale, Manfredonia conta oltre 70 dipendenti comunali provenienti dalla platea dei lavoratori socialmente utili, stabilizzati nel corso degli anni. Tuttavia, secondo il consigliere Di Staso, il loro impiego presenta irregolarità significative: anziché essere assegnati a progetti specifici e finalizzati al reinserimento professionale, questi dipendenti vengono incaricati di mansioni riservate a figure qualificate, come il rilascio di certificazioni ufficiali. La loro attività viene spesso svolta senza direttive sovraordinate, una prassi che, per Di Staso, rappresenta un’anomalia all’interno dell’organico comunale.

La carenza di personale, infatti, ha costretto l’amministrazione a utilizzare questi lavoratori per coprire le posizioni scoperte, dovute principalmente al pensionamento e, in alcuni casi, al decesso di altre unità. Settori cruciali come l’Anagrafe e i Servizi Demografici, come sottolineato dal consigliere, “si basano essenzialmente sull’apporto di questi ex lavoratori socialmente utili”.

Nella risposta all’interrogazione presentata in Consiglio, l’Assessore al Personale ha affermato che le situazioni descritte sono “totalmente sconosciute all’Ufficio” e che “non esistono mansioni incongruenti con le normative”. La dichiarazione dell’Assessore, che ribadisce la mancanza di qualsiasi preoccupazione rispetto alla questione, ha sollevato la critica di Di Staso, il quale definisce la risposta come “una provocazione nei confronti di questi lavoratori”. Il consigliere evidenzia come l’Amministrazione debba, invece, riconoscere il contributo di questi dipendenti, i quali finora hanno evitato di intraprendere azioni legali per veder riconosciuti i propri diritti, soprattutto in termini di compensi.

La questione non è di poco conto: un solo anno di lavoro svolto in mansioni non adeguate potrebbe tradursi per il Comune di Manfredonia in un riconoscimento coattivo di differenze retributive che ammonterebbero a decine di migliaia di euro per ogni unità impiegata.

Il consigliere Di Staso conclude esprimendo solidarietà a questa categoria di lavoratori, “sottopagati e ignorati dai nostri amministratori”, e si chiede come sia possibile che una situazione di tale rilevanza “non rappresenti una preoccupazione per l’amministrazione”.