Home // Cronaca // Addio a Floyd Roger Myers, il giovane Willy di “Willy, il principe di Bel-Air”

WILLY Addio a Floyd Roger Myers, il giovane Willy di “Willy, il principe di Bel-Air”

L’attore è morto a 42 anni, colpito da un infarto nella sua casa nel Maryland nella mattina di mercoledì 29 ottobre

Addio a Floyd Roger Myers, il giovane Willy di “Willy, il principe di Bel-Air”

Floyd Roger - Fonte Immagine: serial.everyeye.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Ottobre 2025
Cronaca // Hot motori //

È morto a 42 anni Floyd Roger Myers, noto per aver interpretato il giovane Willy nella serie cult degli anni ’90 “Willy, il principe di Bel-Air”. La notizia è stata confermata dalla madre, Renee Trice, al tabloid statunitense TMZ. L’attore è stato colpito da un infarto nella sua casa nel Maryland nella mattina di mercoledì 29 ottobre.

Secondo quanto riferito dalla famiglia, Myers aveva già subito tre infarti negli ultimi tre anni. La sorella, Tyree Trice, ha aperto una raccolta GoFundMe per coprire le spese funebri e sostenere i quattro figli di Myers: Taelyn, Kinsley, Tyler e Knox. Nel messaggio di raccolta fondi, Tyree lo ha descritto come un “padre meraviglioso e un fratello amorevole”. La madre ha ricordato il figlio sui social con una foto insieme ai figli, accompagnata dalla frase: “Non doveva andare così”.

Floyd Roger Myers ha iniziato la sua carriera da bambino recitando nella serie televisiva di culto, interpretando il giovane Will Smith. Successivamente ha preso parte al film televisivo “The Jacksons: An American Dream”, nel ruolo del giovane Marlon Jackson, ed è apparso anche in un episodio della serie Young Americans nel 2000.

Lo riporta fanpage.it.

