Da oggi, 30 ottobre 2025, prende ufficialmente il via la Carta “Dedicata a te” 2025, il contributo economico da 500 euro destinato alle famiglie con redditi bassi per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. Dopo mesi di attesa, i Comuni hanno finalmente ricevuto dall’Inps gli elenchi aggiornati dei beneficiari, che verranno pubblicati progressivamente sui siti istituzionali a partire da oggi.

Come sapere se si è beneficiari

Ogni Comune pubblicherà online le liste dei cittadini aventi diritto e provvederà a informare direttamente i beneficiari tramite lettera, e-mail o sms. I tempi possono variare da città a città: in alcuni casi gli elenchi saranno visibili già oggi, in altri entro pochi giorni.

Chi aveva già ottenuto la carta nelle precedenti edizioni non dovrà fare nulla: la ricarica da 500 euro verrà accreditata automaticamente sulla carta prepagata già in possesso. I nuovi beneficiari, invece, riceveranno una comunicazione con l’invito a recarsi presso l’ufficio postale per ritirare la propria card, già attiva e con il credito caricato.

Secondo le stime del governo, circa 1,1 milioni di famiglie riceveranno il contributo, e il 70% di esse ha già usufruito della misura in passato.

I requisiti per ottenere la Carta

Per accedere alla Carta “Dedicata a te” 2025 è necessario rispettare alcuni criteri specifici:

ISEE inferiore a 15.000 euro ;

non percepire altri sussidi o aiuti economici come Naspi, Assegno di inclusione, cassa integrazione o altre forme di sostegno al reddito;

priorità alle famiglie con almeno tre componenti, di cui uno sotto i 14 anni.

Le graduatorie sono state stilate in collaborazione tra Inps e amministrazioni comunali, sulla base dei dati aggiornati a livello nazionale.

Quando arrivano i soldi

Dal momento della pubblicazione delle liste, le carte vengono distribuite progressivamente. Per i nuovi beneficiari la consegna può avvenire già da oggi, ma dipende dall’organizzazione di ciascun Comune. Una volta ritirata la card, il credito sarà immediatamente disponibile. Chi aveva già ricevuto la misura, invece, non dovrà recarsi alle Poste: l’importo verrà caricato in automatico nei prossimi giorni.

Come usare la carta da 500 euro

La Carta “Dedicata a te” consente di spendere i 500 euro per beni alimentari di prima necessità. La prima transazione (di almeno un euro) deve essere effettuata entro il 16 dicembre 2025, pena la perdita del beneficio. Tutto il credito dovrà essere utilizzato entro il 28 febbraio 2026.

La card è accettata in tutti i supermercati, negozi e punti vendita convenzionati che vendono alimenti. Alcune grandi catene aderenti offrono anche uno sconto del 15% per chi paga con la carta.

Tra i prodotti acquistabili rientrano:

carne, pesce, tonno e carne in scatola;

latte, formaggi e derivati;

uova, oli vegetali, pane, pasta, riso e farine;

ortaggi, frutta, legumi e conserve;

miele, zucchero, cacao, cioccolato, caffè, tè e camomilla;

alimenti per bambini, prodotti DOP e IGP.

Restano esclusi, invece, gli alcolici e i beni non alimentari.

Dove consultare le liste

Gli elenchi dei beneficiari vengono pubblicati progressivamente sui siti web ufficiali dei Comuni. Chi vuole verificare la propria posizione può quindi consultare la sezione “Avvisi” o “Servizi sociali” del portale comunale, oppure contattare direttamente l’ufficio preposto.

In ogni caso, anche senza controllare online, ogni beneficiario sarà contattato personalmente dal Comune di residenza non appena la card sarà disponibile o ricaricata.

fonte: fanpage