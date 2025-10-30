Cerignola: la città celebra Giuseppe Di Vittorio a 68 anni dalla scomparsa

In occasione del 68° anniversario della scomparsa di Giuseppe Di Vittorio, Cerignola ospita lunedì 3 novembre una serie di iniziative promosse dalla Cgil Puglia, Spi Cgil regionale, Camera del Lavoro di Foggia e Fondazione Di Vittorio, con il patrocinio morale del Comune di Cerignola. Il programma si concentra su memoria, attualità del pensiero sindacale e riflessioni sulla condizione sociale ed economica del Sud, con il tema guida: “Lavoro, salari, pensioni. Un patto sociale e generazionale per il futuro del Sud”.

La giornata inizia alle ore 10 alla Camera del Lavoro di Cerignola con l’inaugurazione di un murale dedicato a Di Vittorio, realizzato dagli studenti del Liceo Artistico Sacro Cuore nell’ambito di un concorso promosso dallo Spi Cgil Puglia. All’interno della Camera sarà allestita una mostra con i bozzetti degli studenti e la premiazione dei lavori selezionati. Verrà inoltre proiettato il cortometraggio “Giuseppe Di Vittorio. Voci e strade senza tempo”, prodotto dallo Spi Cgil Puglia.

Gli interventi saranno moderati dal giornalista Geppe Inserra e vedranno la partecipazione di Christian Ferrari, segretario nazionale Cgil; Tania Scacchetti, segretaria generale Spi nazionale; Gianni Palma, segretario generale Cgil Foggia; Michele Tassiello, segretario generale Spi Puglia; Maria Carbone, dirigente del Liceo Sacro Cuore; Maria Di Bisceglia, vicesindaco di Cerignola; Edmondo Montali, storico della Fondazione Di Vittorio.

Nel pomeriggio, alle ore 15 in Masseria Cirillo, si terrà la deposizione di due corone di fiori al monumento a Di Vittorio, inaugurato lo scorso anno nel suo primo luogo di lavoro. Alle 16 presso il Roma Teatro Cinema, sarà presentata l’Indagine sulla questione salariale in Puglia, realizzata da Osservatorio Futura con Fondazione Di Vittorio, con la presentazione dei dati a cura del giornalista Stefano Iucci. Al dibattito parteciperanno, tra gli altri, Christian Ferrari, Tania Scacchetti, Gigia Bucci, Edmondo Montali, Gianni Palma e Jacopo Lorusso, con i saluti del sindaco di Cerignola, Francesco Bonito.

La segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci, ha sottolineato come la giornata voglia essere un momento di riflessione sull’attualità dei valori di Di Vittorio, evidenziando precariato, salari bassi e necessità di una nuova agenda sociale e politica per il Sud. Bucci ha invitato a costruire un patto generazionale per trasferire memoria, pratiche e speranza ai giovani, contrastando emigrazione e impoverimento sociale.

Questa iniziativa unisce arte, memoria e riflessione sociale, rinnovando il legame tra la storia del sindacalismo italiano e le sfide contemporanee del lavoro e dei salari nel Mezzogiorno.