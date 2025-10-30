Edizione n° 5870

BALLON D'ESSAI

ORIGONE // Condanna definitiva per i quattro agenti che picchiarono il giornalista Stefano Origone
30 Ottobre 2025 - ore  08:39

CALEMBOUR

CAPOVANI // Uccise la psichiatra Barbara Capovani, ergastolo confermato per Gianluca Paul Seung
30 Ottobre 2025 - ore  08:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // E’ allarme furti al cimitero di Manfredonia. Fiori, bouquet, vasi. Lettrice a StatoQuotidiano: “Fate schifo, vergogna”

MANFREDONIA E’ allarme furti al cimitero di Manfredonia. Fiori, bouquet, vasi. Lettrice a StatoQuotidiano: “Fate schifo, vergogna”

“Una persona senza dignità ha portato via un simbolo d’affetto”, scrive la donna nel suo post.

E' allarme furti al cimitero di Manfredonia. Fiori, bouquet, vasi. Lettrice a StatoQuotidiano: "Fate schifo, vergogna"

E' allarme furti al cimitero di Manfredonia. Fiori, bouquet, vasi. Lettrice a StatoQuotidiano: "Fate schifo, vergogna"

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
30 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia — «Non è solo per i soldi, ma per il gesto disumano». Con queste parole Teresa denuncia a StatoQuotidiano.it il furto di un bouquet di fiori fatti a mano, posato sulla tomba della cara nonna nel cimitero di Manfredonia. L’omaggio — realizzato con cura e spesa di tempo da un’amica della famiglia — è stato sottratto nella giornata di ieri, suscitando rabbia e dolore tra i parenti.

«È stato rubato sulla tomba del cimitero di Manfredonia questo bellissimo bouquet di fiori fatti a mano da una mia amica per la sua cara nonna — scrive Teresa — Non è neanche per i soldi, ma per il gesto disumano di una persona senza dignità che si è permesso di rubarlo». Nel suo post la donna lancia un appello alla cittadinanza: condividere il messaggio «affinché si possa ritrovare» l’omaggio e aiutare la famiglia a riavere ciò che è stato fatto con affetto.

Teresa, visibilmente scossa e furiosa, si rivolge anche direttamente alla persona che ha preso il bouquet: «Lo potrai tenere a casa — scrive — ma se lo metti su un altro oculo lo troverò e lo riprendo». Pur comprendendo lo sdegno, la redazione invita alla cautela: qualsiasi azione diretta rischia di aggravare la situazione; la via corretta è raccogliere segnalazioni e informare le forze dell’ordine.

Se avete visto qualcosa o avete informazioni utili, segnalatecelo: la redazione di StatoQuotidiano.it è disponibile a raccogliere testimonianze e foto. Condividere il post di Teresa e diffondere l’appello può aiutare a ricostruire quando e come è avvenuto il furto.

immagine d'archivio, cimitero - STATOQUOTIDIANO
immagine d’archivio, cimitero – STATOQUOTIDIANO

Cosa fare se avete informazioni

  • Inviate segnalazioni alla nostra redazione tramite il form su StatoQuotidiano.it o scrivete alla pagina Facebook ufficiale.

  • Se avete immagini o video utili (ad esempio riprese delle telecamere della zona), conservatele e mettetele a disposizione delle forze dell’ordine.

  • Evitate confrontationi personali: lasciate che le autorità competenti gestiscano la situazione.

La perdita di un gesto affettuoso compiuto in memoria di una persona cara è un fatto che tocca la sensibilità di tutti: se potete, condividete l’appello di Teresa per aiutare a riportare a casa quel piccolo, significativo omaggio.

1 commenti su "E’ allarme furti al cimitero di Manfredonia. Fiori, bouquet, vasi. Lettrice a StatoQuotidiano: “Fate schifo, vergogna”"

  1. Ma non si può sentire…..rubare i fiori fatto con tanto amore ma si può…non ho parole.E un gesto disumano,un altra cosa io ho sempre saputo dalla gente anziana che porta male rubare o fiori freschi ,o finiti.. quindi spero che chiunque lo abbia rubato lo potrà posare dove lo abbiamo preso… mettetevi una mano sul cuore…

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.