E' allarme furti al cimitero di Manfredonia. Fiori, bouquet, vasi. Lettrice a StatoQuotidiano: "Fate schifo, vergogna"

Manfredonia — «Non è solo per i soldi, ma per il gesto disumano». Con queste parole Teresa denuncia a StatoQuotidiano.it il furto di un bouquet di fiori fatti a mano, posato sulla tomba della cara nonna nel cimitero di Manfredonia. L’omaggio — realizzato con cura e spesa di tempo da un’amica della famiglia — è stato sottratto nella giornata di ieri, suscitando rabbia e dolore tra i parenti.

«È stato rubato sulla tomba del cimitero di Manfredonia questo bellissimo bouquet di fiori fatti a mano da una mia amica per la sua cara nonna — scrive Teresa — Non è neanche per i soldi, ma per il gesto disumano di una persona senza dignità che si è permesso di rubarlo». Nel suo post la donna lancia un appello alla cittadinanza: condividere il messaggio «affinché si possa ritrovare» l’omaggio e aiutare la famiglia a riavere ciò che è stato fatto con affetto.

Teresa, visibilmente scossa e furiosa, si rivolge anche direttamente alla persona che ha preso il bouquet: «Lo potrai tenere a casa — scrive — ma se lo metti su un altro oculo lo troverò e lo riprendo». Pur comprendendo lo sdegno, la redazione invita alla cautela: qualsiasi azione diretta rischia di aggravare la situazione; la via corretta è raccogliere segnalazioni e informare le forze dell’ordine.

Se avete visto qualcosa o avete informazioni utili, segnalatecelo: la redazione di StatoQuotidiano.it è disponibile a raccogliere testimonianze e foto. Condividere il post di Teresa e diffondere l’appello può aiutare a ricostruire quando e come è avvenuto il furto.

Cosa fare se avete informazioni

Inviate segnalazioni alla nostra redazione tramite il form su StatoQuotidiano.it o scrivete alla pagina Facebook ufficiale.

Se avete immagini o video utili (ad esempio riprese delle telecamere della zona), conservatele e mettetele a disposizione delle forze dell’ordine.

Evitate confrontationi personali: lasciate che le autorità competenti gestiscano la situazione.

La perdita di un gesto affettuoso compiuto in memoria di una persona cara è un fatto che tocca la sensibilità di tutti: se potete, condividete l’appello di Teresa per aiutare a riportare a casa quel piccolo, significativo omaggio.