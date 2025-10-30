Edizione n° 5870

BALLON D'ESSAI

ORIGONE // Condanna definitiva per i quattro agenti che picchiarono il giornalista Stefano Origone
30 Ottobre 2025 - ore  08:39

CALEMBOUR

CAPOVANI // Uccise la psichiatra Barbara Capovani, ergastolo confermato per Gianluca Paul Seung
30 Ottobre 2025 - ore  08:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Capitanata // Regionali, Vendola torna in Capitanata: tappa a Foggia il 3 novembre

POLITICA Regionali, Vendola torna in Capitanata: tappa a Foggia il 3 novembre

Prosegue la campagna elettorale di Alleanza Verdi e Sinistra a sostegno di Antonio Decaro Presidente

Elezioni regionali, Vendola torna in Capitanata: tappa a Foggia il 3 novembre

ph NICHI VENDOLA FB

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Ottobre 2025
Capitanata // Foggia //

FOGGIA – Continua il viaggio di Alleanza Verdi e Sinistra in vista delle Elezioni Regionali Puglia 2025, in programma il 23 e 24 novembre, a sostegno della candidatura di Antonio Decaro alla Presidenza della Regione. Il prossimo 3 novembre, alle ore 18:30, Via Lanza e Piazza Giordano – cuore pulsante del centro di Foggia – ospiteranno l’iniziativa pubblica dal titolo “Un’altra Puglia, un’altra Foggia”, che vedrà la partecipazione di Nichi Vendola, presidente di Sinistra Italiana.

L’appuntamento sarà un momento di confronto aperto tra candidati, militanti e cittadini, dedicato ai temi centrali del programma di Alleanza Verdi e Sinistra, da sempre al centro dell’impegno politico del movimento:

  • Diritti e giustizia sociale
  • Ambiente e sostenibilità
  • Pace e solidarietà
  • Partecipazione e uguaglianza

L’incontro rientra nel percorso di ascolto e dialogo con le comunità locali, finalizzato alla costruzione di un progetto condiviso di cambiamento per la Capitanata e per l’intera Puglia.

Il calendario degli appuntamenti in Capitanata

Vendola sarà protagonista di una serie di tappe in diversi comuni della provincia di Foggia, per incontrare i cittadini e presentare le proposte di AVS per una Puglia più giusta, verde e inclusiva.

2 novembre – domenica
ore 19:30 – LUCERA, Piazza Duomo

3 novembre – lunedì
ore 18:30 – FOGGIA, Via Lanza / Piazza Giordano

4 novembre – martedì
ore 17:00 – MANFREDONIA, Palazzo dei Celestini
ore 19:00 – SAN PAOLO DI CIVITATE, Sala Consiliare del Comune
Incontro con Tony Lapicirella (Global Sumud Flottiglia)

5 novembre – mercoledì
ore 17:00 – ORTA NOVA, C-Lab Mao – Circolo Arci
ore 19:30 – STORNARA, Piazza della Repubblica

6 novembre – giovedì
ore 10:00 – ORSARA DI PUGLIA, Palazzo Comunale
ore 11:30 – BOVINO, RSA “Il Girasole”, Via Martiri di Marzabotto
ore 12:30 – BOVINO, Cooperativa Arcobaleno
ore 18:00 – SAN MARCO IN LAMIS, Largo Madonna delle Grazie

Con queste tappe, Alleanza Verdi e Sinistra rinnova il suo impegno per una Puglia più verde, solidale e partecipata, dove la politica torna tra la gente, nelle piazze e nei luoghi della comunità.

1 commenti su "Regionali, Vendola torna in Capitanata: tappa a Foggia il 3 novembre"

  1. Te ne potevi stare in America anche per sempre. Con te o senza di te, il csx avrebbe vinto ugualmente perché la Puglia ripudia i fasci e la lega.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.