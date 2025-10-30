Elezioni regionali, Vendola torna in Capitanata: tappa a Foggia il 3 novembre

FOGGIA – Continua il viaggio di Alleanza Verdi e Sinistra in vista delle Elezioni Regionali Puglia 2025, in programma il 23 e 24 novembre, a sostegno della candidatura di Antonio Decaro alla Presidenza della Regione. Il prossimo 3 novembre, alle ore 18:30, Via Lanza e Piazza Giordano – cuore pulsante del centro di Foggia – ospiteranno l’iniziativa pubblica dal titolo “Un’altra Puglia, un’altra Foggia”, che vedrà la partecipazione di Nichi Vendola, presidente di Sinistra Italiana.

L’appuntamento sarà un momento di confronto aperto tra candidati, militanti e cittadini, dedicato ai temi centrali del programma di Alleanza Verdi e Sinistra, da sempre al centro dell’impegno politico del movimento:

Diritti e giustizia sociale

Ambiente e sostenibilità

Pace e solidarietà

Partecipazione e uguaglianza

L’incontro rientra nel percorso di ascolto e dialogo con le comunità locali, finalizzato alla costruzione di un progetto condiviso di cambiamento per la Capitanata e per l’intera Puglia.

Il calendario degli appuntamenti in Capitanata

Vendola sarà protagonista di una serie di tappe in diversi comuni della provincia di Foggia, per incontrare i cittadini e presentare le proposte di AVS per una Puglia più giusta, verde e inclusiva.

2 novembre – domenica

ore 19:30 – LUCERA, Piazza Duomo

3 novembre – lunedì

ore 18:30 – FOGGIA, Via Lanza / Piazza Giordano

4 novembre – martedì

ore 17:00 – MANFREDONIA, Palazzo dei Celestini

ore 19:00 – SAN PAOLO DI CIVITATE, Sala Consiliare del Comune

Incontro con Tony Lapicirella (Global Sumud Flottiglia)

5 novembre – mercoledì

ore 17:00 – ORTA NOVA, C-Lab Mao – Circolo Arci

ore 19:30 – STORNARA, Piazza della Repubblica

6 novembre – giovedì

ore 10:00 – ORSARA DI PUGLIA, Palazzo Comunale

ore 11:30 – BOVINO, RSA “Il Girasole”, Via Martiri di Marzabotto

ore 12:30 – BOVINO, Cooperativa Arcobaleno

ore 18:00 – SAN MARCO IN LAMIS, Largo Madonna delle Grazie

Con queste tappe, Alleanza Verdi e Sinistra rinnova il suo impegno per una Puglia più verde, solidale e partecipata, dove la politica torna tra la gente, nelle piazze e nei luoghi della comunità.