Edizione n° 5870

ORIGONE // Condanna definitiva per i quattro agenti che picchiarono il giornalista Stefano Origone
30 Ottobre 2025 - ore  08:39

CAPOVANI // Uccise la psichiatra Barbara Capovani, ergastolo confermato per Gianluca Paul Seung
30 Ottobre 2025 - ore  08:47

Femminicidio a Foggia: spunta un testimone chiave nell'omicidio di Hayat Fatimi

TESTIMONE Femminicidio a Foggia: spunta un testimone chiave nell’omicidio di Hayat Fatimi

Emergono nuovi sviluppi sull’omicidio di Hayat Fatimi, la cuoca marocchina di 47 anni uccisa davanti alla sua abitazione

Femminicidio a Foggia: spunta un testimone chiave nell’omicidio di Hayat Fatimi

Hayat Fatimi - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Emergono nuovi sviluppi sull’omicidio di Hayat Fatimi, la cuoca marocchina di 47 anni uccisa davanti alla sua abitazione in vico Cibele a Foggia la notte del 7 agosto. Secondo le indagini, a colpirla sarebbe stato l’ex compagno Tariq El Mefeddel, 46 anni, regolare in Italia, fermato a Roma la mattina successiva al delitto.

Il pm Vincenzo Maria Bafundi ha richiesto al gip l’apertura di un incidente probatorio per cristallizzare le prove prima del processo. La procedura consentirà di interrogare il testimone alla presenza dell’indagato e del suo difensore, e di procedere al riconoscimento fotografico e di persona di El Mefeddel.

La richiesta non è più segreta, in quanto il pm ha comunicato la notizia sia a El Mefeddel sia al suo avvocato, Margherita Matrella, assicurando così il diritto di difesa.

Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it.

Lascia un commento

