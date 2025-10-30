Edizione n° 5869

Foggia. Donati 52.000 litri di gasolio di contrabbando al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

GASOLIO Foggia. Donati 52.000 litri di gasolio di contrabbando al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

L’iniziativa rientra nel quadro delle procedure previste dalla normativa vigente che consente la destinazione a fini istituzionali

Redazione
30 Ottobre 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia. I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, in esecuzione di quanto disposto dalla locale Autorità Giudiziaria, hanno consegnato 52.000 litri di gasolio di contrabbando al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Foggia.

L’iniziativa rientra nel quadro delle procedure previste dalla normativa vigente che consente la destinazione a fini istituzionali o di pubblica utilità del gasolio confiscato nell’ambito delle attività svolte a contrasto dell’illegalità economico-finanziaria.

In particolare, nel corso di due distinte attività istituzionali, svolte a contrasto delle frodi del settore delle accise, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia, avevano sottoposto a sequestro il gasolio nei confronti di un sodalizio criminale dedito al contrabbando di prodotti petroliferi. In tale contesto, l’Autorità Giudiziaria aveva disposto, secondo le norme in vigore, la confisca di tutto il gasolio sequestrato e, su specifica richiesta dei finanzieri, la successiva devoluzione di tutto il carburante al Corpo dei Vigili del Fuoco di Foggia per l’impiego nelle relative attività istituzionali e di pubblica utilità.

L’operazione odierna conferma l’impegno della Guardia di Finanza a favore della legalità e della cooperazione istituzionale, consentendo, tra l’altro, anche un significativo risparmio di spesa a vantaggio di tutta la collettività.

Nessun campo trovato.