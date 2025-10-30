Foggia, è arrivato questa sera al Gino Lisa il nuovo ATR72-600 di Aeroitalia

FOGGIA – È atterrato questa sera all’aeroporto “Gino Lisa” il nuovo ATR72-600 di Aeroitalia, l’aeromobile che sarà impiegato per i collegamenti da e per Foggia. Si tratta di un velivolo turboelica di ultima generazione, più lento rispetto ai jet tradizionali, ma più efficiente e conveniente per le rotte a corto raggio, grazie ai consumi ridotti e ai costi operativi contenuti.

Con l’arrivo dell’ATR72-600, Aeroitalia consolida la propria presenza al “Gino Lisa” e prepara la ripartenza dei collegamenti: a partire dal 1° novembre, l’aereo decollerà regolarmente verso Milano e Torino, due tratte strategiche per il rilancio dello scalo foggiano e per la mobilità dell’intera Capitanata.

L’aeromobile, con una capacità di circa 70 passeggeri, rappresenta una scelta ideale per garantire frequenze regolari, sostenibili e in linea con la domanda di traffico. L’atterraggio di questa sera segna dunque un nuovo passo avanti nella rinascita del “Gino Lisa”, che continua a riconquistare il proprio spazio nel panorama del trasporto aereo nazionale.

di Daniele Catalano