Edizione n° 5870

BALLON D'ESSAI

ORIGONE // Condanna definitiva per i quattro agenti che picchiarono il giornalista Stefano Origone
30 Ottobre 2025 - ore  08:39

CALEMBOUR

CAPOVANI // Uccise la psichiatra Barbara Capovani, ergastolo confermato per Gianluca Paul Seung
30 Ottobre 2025 - ore  08:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia, le associazioni del Terzo Settore incontrano il Prefetto Grieco

SICUREZZA Foggia, le associazioni del Terzo Settore incontrano il Prefetto Grieco

Tra le richieste principali spiccano l’attivazione di pattuglie miste Esercito/Polizia nei punti più sensibili del capoluogo

Foggia, le associazioni del Terzo Settore incontrano il Prefetto Grieco

ph Foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Ottobre 2025
Cronaca // Economia //

Nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, il Prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco ha ricevuto a Palazzo del Governo quindici associazioni del Terzo Settore, che da settembre chiedevano di essere ascoltate per portare all’attenzione delle istituzioni le emergenze sociali e di sicurezza che affliggono il territorio provinciale. Le realtà associative – tra cui Fare Ambiente, Codacons Foggia, Effetto Foggia, Anffas, Solidaunia e Admo Puglia – hanno consegnato al Prefetto un documento dettagliato che fotografa la situazione attuale in città e nelle aree rurali, evidenziando criticità diffuse e proponendo un pacchetto di interventi per la tutela della legalità e della sicurezza individuale e collettiva.

Tra le richieste principali spiccano l’attivazione di pattuglie miste Esercito/Polizia nei punti più sensibili del capoluogo, in linea con le prerogative previste dall’operazione “Strade Sicure”, e l’avvio di un Tavolo tecnico permanente. Quest’ultimo avrebbe il compito di monitorare costantemente le situazioni di maggiore rischio, favorire una pianificazione condivisa degli interventi e promuovere un approccio integrato tra azione repressiva e prevenzione sociale, in coerenza con quanto stabilito dal D. Lgs. 117/2017 sul rapporto di co-programmazione tra Pubbliche Amministrazioni e Terzo Settore.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto Grieco ha ascoltato con attenzione gli interventi dei rappresentanti e ha assicurato che avrebbe informato già nella giornata odierna il Ministro dell’Interno, anticipando per vie brevi le richieste per poi trasmettere una relazione dettagliata e operativa. Le associazioni, dal canto loro, hanno ribadito la volontà di collaborare in modo costruttivo e hanno sollecitato il riavvio del Patto Educativo Provinciale, firmato l’11 ottobre 2022 ma mai effettivamente attuato.

All’incontro erano presenti: Fare Ambiente; Associazione Consumatori-Utenti Codacons Foggia; Associazione Effetto Foggia; Associazione Avo Ospedali Riuniti Foggia; Coordinamento Associazioni e Cittadini per la Rinascita di Foggia; L’Albero della Vita Foggia; Anffas Foggia; Ato Trapiantati Organi Foggia; Solidaunia Odv; Admo Puglia; Abc Puglia; Gama Oncologica Odv; Foggia 5.0; Associazione Consumatori-Utenti Adcua Odv; e Sacro Cuore Aps.

Un incontro definito “positivo e concreto” dalle realtà partecipanti, che ora attendono risposte operative e segnali tangibili da parte delle istituzioni, nella convinzione che la rigenerazione civile di Foggia non possa prescindere da un dialogo stabile tra cittadini, associazioni e Stato.

Lo riporta Foggiatoday.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.