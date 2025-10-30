Foggia, le associazioni del Terzo Settore incontrano il Prefetto Grieco

Nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre, il Prefetto di Foggia Paolo Giovanni Grieco ha ricevuto a Palazzo del Governo quindici associazioni del Terzo Settore, che da settembre chiedevano di essere ascoltate per portare all’attenzione delle istituzioni le emergenze sociali e di sicurezza che affliggono il territorio provinciale. Le realtà associative – tra cui Fare Ambiente, Codacons Foggia, Effetto Foggia, Anffas, Solidaunia e Admo Puglia – hanno consegnato al Prefetto un documento dettagliato che fotografa la situazione attuale in città e nelle aree rurali, evidenziando criticità diffuse e proponendo un pacchetto di interventi per la tutela della legalità e della sicurezza individuale e collettiva.

Tra le richieste principali spiccano l’attivazione di pattuglie miste Esercito/Polizia nei punti più sensibili del capoluogo, in linea con le prerogative previste dall’operazione “Strade Sicure”, e l’avvio di un Tavolo tecnico permanente. Quest’ultimo avrebbe il compito di monitorare costantemente le situazioni di maggiore rischio, favorire una pianificazione condivisa degli interventi e promuovere un approccio integrato tra azione repressiva e prevenzione sociale, in coerenza con quanto stabilito dal D. Lgs. 117/2017 sul rapporto di co-programmazione tra Pubbliche Amministrazioni e Terzo Settore.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto Grieco ha ascoltato con attenzione gli interventi dei rappresentanti e ha assicurato che avrebbe informato già nella giornata odierna il Ministro dell’Interno, anticipando per vie brevi le richieste per poi trasmettere una relazione dettagliata e operativa. Le associazioni, dal canto loro, hanno ribadito la volontà di collaborare in modo costruttivo e hanno sollecitato il riavvio del Patto Educativo Provinciale, firmato l’11 ottobre 2022 ma mai effettivamente attuato.

All’incontro erano presenti: Fare Ambiente; Associazione Consumatori-Utenti Codacons Foggia; Associazione Effetto Foggia; Associazione Avo Ospedali Riuniti Foggia; Coordinamento Associazioni e Cittadini per la Rinascita di Foggia; L’Albero della Vita Foggia; Anffas Foggia; Ato Trapiantati Organi Foggia; Solidaunia Odv; Admo Puglia; Abc Puglia; Gama Oncologica Odv; Foggia 5.0; Associazione Consumatori-Utenti Adcua Odv; e Sacro Cuore Aps.

Un incontro definito “positivo e concreto” dalle realtà partecipanti, che ora attendono risposte operative e segnali tangibili da parte delle istituzioni, nella convinzione che la rigenerazione civile di Foggia non possa prescindere da un dialogo stabile tra cittadini, associazioni e Stato.

Lo riporta Foggiatoday.it