Edizione n° 5870

BALLON D'ESSAI

ORIGONE // Condanna definitiva per i quattro agenti che picchiarono il giornalista Stefano Origone
30 Ottobre 2025 - ore  08:39

CALEMBOUR

CAPOVANI // Uccise la psichiatra Barbara Capovani, ergastolo confermato per Gianluca Paul Seung
30 Ottobre 2025 - ore  08:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Ambiente // Foggia: McDonald’s e cittadini raccolgono 340 kg di rifiuti

RIFIUTI Foggia: McDonald’s e cittadini raccolgono 340 kg di rifiuti

Trenta sacchi per un totale di oltre 340 kg di rifiuti raccolti da 65 volontari, nella tappa foggiana dell’iniziativa ‘Insieme a te per l’ambiente’ di McDonald’s

Foggia: McDonald’s e cittadini raccolgono 340 kg di rifiuti

Raccolta rifiuti Foggia - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Ottobre 2025
Ambiente // Cronaca //

Trenta sacchi per un totale di oltre 340 kg di rifiuti raccolti da 65 volontari: questi i numeri della tappa foggiana dell’iniziativa ‘Insieme a te per l’ambiente’ di McDonald’s, svoltasi martedì 14 ottobre. L’evento ha coinvolto cittadini e dipendenti McDonald’s nella pulizia delle aree urbane di Corso del Mezzogiorno, via Smaldone e via Gramsci, con l’obiettivo di promuovere il decoro urbano e contrastare il fenomeno del littering.

All’attività hanno partecipato i dipendenti dei ristoranti McDonald’s di Corso del Mezzogiorno, angolo via Smaldone, e del centro commerciale ‘La Mongolfiera’ di viale degli Aviatori. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, è stata realizzata in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, e dall’anno scorso vede il contributo della fondazione Retake, attiva nella tutela dell’ambiente e dei beni comuni.

Negli ultimi quattro anni, le giornate di raccolta hanno coinvolto oltre 21mila persone, più di 400 associazioni locali e portato alla raccolta di oltre 14mila sacchi di rifiuti, equivalenti a oltre 50 tonnellate, in più di 500 tappe sul territorio nazionale.

L’iniziativa rientra nel più ampio percorso di transizione ecologica avviato da McDonald’s, che include l’eliminazione della plastica monouso, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata, la collaborazione con Comieco per la riciclabilità del packaging in carta e un progetto di economia circolare per recuperare gli oli di frittura e trasformarli in biocarburante per la flotta di consegne.

‘Insieme a te per l’ambiente’ fa parte del programma I’m Lovin’ It Italy, che testimonia l’impegno concreto di McDonald’s nella promozione della sostenibilità e del valore condiviso sul territorio.

Lo riporta foggiatoday.it.

1 commenti su "Foggia: McDonald’s e cittadini raccolgono 340 kg di rifiuti"

  1. Però se migliorate la raccolta differenziata negli stessi locali del McDonald’s è anche meglio! E più credibile! E non parlo tanto dei clienti, che possono ignorare o fregarsene a fare la differenziata dopo aver mangiato, buttando tutto insieme.. il problema è quando lo fanno gli stessi dipendenti! Perciò mi trovo spesso (visto che ci tengo) a togliere e svuotarmi il vassoio da me, per evitare che l’ aiuto del dipendente finisca per non differenziare nulla. Occhio

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.