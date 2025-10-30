Foggia: McDonald’s e cittadini raccolgono 340 kg di rifiuti

Trenta sacchi per un totale di oltre 340 kg di rifiuti raccolti da 65 volontari: questi i numeri della tappa foggiana dell’iniziativa ‘Insieme a te per l’ambiente’ di McDonald’s, svoltasi martedì 14 ottobre. L’evento ha coinvolto cittadini e dipendenti McDonald’s nella pulizia delle aree urbane di Corso del Mezzogiorno, via Smaldone e via Gramsci, con l’obiettivo di promuovere il decoro urbano e contrastare il fenomeno del littering.

All’attività hanno partecipato i dipendenti dei ristoranti McDonald’s di Corso del Mezzogiorno, angolo via Smaldone, e del centro commerciale ‘La Mongolfiera’ di viale degli Aviatori. L’iniziativa, giunta alla quinta edizione, è stata realizzata in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, e dall’anno scorso vede il contributo della fondazione Retake, attiva nella tutela dell’ambiente e dei beni comuni.

Negli ultimi quattro anni, le giornate di raccolta hanno coinvolto oltre 21mila persone, più di 400 associazioni locali e portato alla raccolta di oltre 14mila sacchi di rifiuti, equivalenti a oltre 50 tonnellate, in più di 500 tappe sul territorio nazionale.

L’iniziativa rientra nel più ampio percorso di transizione ecologica avviato da McDonald’s, che include l’eliminazione della plastica monouso, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata, la collaborazione con Comieco per la riciclabilità del packaging in carta e un progetto di economia circolare per recuperare gli oli di frittura e trasformarli in biocarburante per la flotta di consegne.

‘Insieme a te per l’ambiente’ fa parte del programma I’m Lovin’ It Italy, che testimonia l’impegno concreto di McDonald’s nella promozione della sostenibilità e del valore condiviso sul territorio.

Lo riporta foggiatoday.it.