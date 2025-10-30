FOGGIA – Quotazioni stabili per il grano duro alla Borsa Merci di Foggia nella seduta di mercoledì 29 ottobre 2025. Il listino ufficiale conferma i valori della scorsa settimana per tutte le principali categorie, ad eccezione del biologico.

Il grano duro “Fino” si mantiene nella forbice tra 287 e 292 euro a tonnellata, invariato rispetto al 22 ottobre. Valori fermi anche per le altre tipologie: il Buono Mercantile resta a 272-277 euro/t, mentre il Mercantile è stabile a 267-272 euro/t.

A registrare un lieve rialzo è invece il grano duro biologico, che guadagna 5 euro/t, attestandosi a 340-345 euro/t.

Il confronto con gli anni precedenti

Il quadro annuale conferma una flessione significativa del prezzo del grano duro “Fino”: rispetto alla stessa data del 2024, il calo è di 33 euro/t (da 320-325 a 287-292 euro/t), pari a -10,15%.

Nel confronto con il 2023, la perdita raggiunge il 24,16%, con un crollo di 93 euro/t (da 380-385 a 287-292 euro/t).

Ancora più marcato il divario con il 2022, quando il prodotto veniva scambiato a 515-520 euro/t: in tre anni la flessione è di 228 euro/t, pari a un -43,85%.

Andamento settimanale 2025: un anno di progressiva discesa

Il 2025 ha mostrato una lenta ma costante riduzione dei prezzi. Dopo i massimi di 330-340 euro/t registrati a marzo, il “Fino” ha intrapreso una fase discendente che lo ha portato sotto la soglia dei 300 euro già a luglio, fino agli attuali 287-292 euro/t di fine ottobre.

Analogo il percorso per le altre categorie, con il Buono Mercantile e il Mercantile che hanno perso circa 40 euro/t rispetto ai valori primaverili.

Solo il biologico, pur in calo rispetto ai 400-420 euro/t di inizio anno, mostra questa settimana un piccolo segnale di ripresa.

Cruscami in rialzo

Nel resto del listino si segnala un aumento di 10 euro/t per i cruscami di frumento (farinaccio e tritello cubettato, crusca e cruschello). Tutti gli altri comparti restano invariati.