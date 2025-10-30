Edizione n° 5869

29 Ottobre 2025 - ore  12:23

29 Ottobre 2025 - ore  12:48

Heraclea Calcio e ANPIS Puglia insieme per la solidarietà: “Più salute di comunità, più salute mentale”

Foggia in crisi: la Cavese espugna lo Zaccheria, stagione compromessa ph Enzo Maizzi

ph Enzo Maizzi - ARCHIVIO

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
30 Ottobre 2025
Heraclea Calcio e ANPIS Puglia insieme per la solidarietà: “Più salute di comunità, più salute mentale”

Foggia, 2 novembre 2025 – Stadio “Pino Zaccheria”

Sport, solidarietà e impegno sociale si incontrano sul campo del “Pino Zaccheria” di Foggia. Domenica 2 novembre, in occasione della partita Heraclea Calcio – Fidelis Andria, la società sportiva lucana e l’ANPIS Puglia (Associazione Nazionale per l’Inclusione Sociale) promuovono una giornata dedicata alla salute mentale e alla coesione sociale, dal titolo significativo: “Più salute di comunità, più salute mentale”.

L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Associazione Tutti in Palla Foggia e il SIAP – Sindacato Italiano Appartenenti alla Polizia di Stato, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della salute mentale come parte essenziale del benessere collettivo. Un messaggio forte contro pregiudizi, discriminazioni e stigma che ancora oggi gravano su chi vive situazioni di disagio psichico.

Sport, inclusione e solidarietà in campo

La giornata sarà caratterizzata da momenti simbolici di grande valore umano.
Prima del fischio d’inizio, le due squadre scenderanno in campo indossando la t-shirt ufficiale dell’evento con la scritta “Più salute mentale, più salute di comunità”, accompagnate dai ragazzi e dalle ragazze dell’ANPIS Puglia.
Un gesto semplice ma potente, che rappresenta l’abbraccio tra sport e solidarietà, un inno all’empatia e all’inclusione.

Durante l’intervallo della gara, spazio a un secondo momento di partecipazione collettiva: le associazioni promotrici – ANPIS Puglia, Tutti in Palla Foggia e SIAP – faranno il loro ingresso sul terreno di gioco, accolte dai vertici dell’Heraclea Calcio.
Sarà un abbraccio simbolico tra istituzioni, società sportive e associazioni, a testimonianza del fatto che la salute mentale è un bene comune da proteggere e valorizzare insieme.

Il pubblico sarà invitato ad accogliere le associazioni con un grande applauso, segno di rispetto e riconoscenza verso chi ogni giorno lavora per costruire comunità più solidali e inclusive.

Un messaggio contro lo stigma

La salute mentale è un diritto di tutti, non un privilegio per pochi – sottolinea Antonio Lo Conte, presidente dell’ANPIS Puglia –. Solo una comunità che accoglie e comprende può definirsi veramente sana.”

Sulla stessa linea, il presidente dell’Heraclea Calcio, Gennaro Casillo, ribadisce il valore sociale dell’iniziativa:

“Siamo orgogliosi di scendere in campo per una causa così importante. Lo sport ha la forza di unire e di diffondere messaggi positivi, capaci di cambiare la cultura e la mentalità di un’intera città.”

I dettagli dell’evento

  • 📍 Luogo: Stadio “Pino Zaccheria” – Foggia

  • 🗓️ Data: Domenica 2 novembre 2025

  • 🕞 Orario d’inizio: 15:30

  • Partita: Heraclea Calcio – Fidelis Andria

Contatti stampa

📧 anpis.puglia@gmail.com | heracleacalcio@gmail.com

Nessun campo trovato.