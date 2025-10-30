Nuovo capitolo nell’inchiesta sul delitto di Garlasco. La Procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, il giovane in passato finito sotto la lente degli inquirenti per l’omicidio di Chiara Poggi, uccisa nella sua abitazione di via Pascoli il 13 agosto 2007.

Secondo le accuse, l’uomo avrebbe versato tra i 20 e i 30mila euro all’ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per ottenere l’archiviazione della posizione del figlio nella prima indagine del 2017. L’indiscrezione è stata diffusa dal Tg1 e confermata da ambienti giudiziari.

L’iscrizione nel registro degli indagati

Il nome di Giuseppe Sempio compare in un atto notificato oggi dalla Procura di Brescia, che coordina l’inchiesta sulla presunta corruzione in atti giudiziari.

Nel provvedimento, oltre all’ex magistrato Venditti, compare anche Sempio come indagato per fatti che si sarebbero consumati a Pavia nel febbraio 2017.

L’atto prevede l’estrazione di copie forensi dai dispositivi elettronici sequestrati lo scorso settembre, un passaggio definito dagli inquirenti “irripetibile” e dunque da svolgere alla presenza dei legali di entrambe le parti.

Le perquisizioni e le indagini di settembre

Le perquisizioni erano già avvenute il 26 settembre scorso, quando i carabinieri avevano effettuato sequestri a casa di Venditti – allora già indagato – e presso l’abitazione dei coniugi Sempio, che invece non risultavano ancora formalmente iscritti nel registro.

In quella circostanza, Giuseppe Sempio era stato sentito come persona informata sui fatti, senza l’assistenza di un avvocato.

Durante l’interrogatorio aveva dichiarato che le somme di denaro contestate – considerate dai pm come una presunta tangente a Venditti – erano in realtà pagamenti legati alle spese legali sostenute per difendere il figlio Andrea nella prima fase dell’inchiesta del 2017, poi archiviata.

L’accusa dei magistrati bresciani

Secondo l’impianto accusatorio, la presunta corruzione avrebbe avuto come obiettivo l’archiviazione della posizione di Andrea Sempio nel procedimento legato all’omicidio di Chiara Poggi.

Gli inquirenti ritengono che la somma di denaro versata all’allora procuratore aggiunto Venditti possa configurare un accordo illecito finalizzato a condizionare l’operato della magistratura.

Per questo motivo, i magistrati di Brescia hanno ritenuto necessario formalizzare l’iscrizione del padre tra gli indagati, in modo da garantire la possibilità di nominare un proprio consulente tecnico durante le operazioni di copia e analisi dei dispositivi elettronici.

Le operazioni tecniche e i prossimi passi

Le analisi forensi sono fissate per il 3 novembre presso lo studio del consulente informatico Matteo Ghigo, a Pinerolo (Torino).

Ghigo avrà il compito di effettuare l’estrazione completa dei dati presenti – e di quelli eventualmente cancellati – dai supporti sequestrati a Venditti e a Sempio.

Il termine per la conclusione degli accertamenti è stato fissato in 45 giorni.

Una volta completata la copia di sicurezza, gli investigatori procederanno con l’analisi dei dati ritenuti rilevanti per l’inchiesta.

All’atto notificato a Giuseppe Sempio è stata allegata anche l’informazione di garanzia, che segna l’avvio formale dell’indagine a suo carico.

Il contesto dell’inchiesta bis su Garlasco

L’indagine bresciana rappresenta uno sviluppo dell’inchiesta bis sull’omicidio di Chiara Poggi, nella quale Andrea Sempio era stato nuovamente menzionato dopo la condanna definitiva di Alberto Stasi.

I magistrati di Pavia avevano riaperto alcuni filoni per chiarire possibili omissioni o errori d’indagine.

Tra le carte emergeva anche un appunto manoscritto del padre di Andrea, nel quale si faceva riferimento a pagamenti e spese legali effettuate nel 2017.

Proprio quel documento, ora agli atti dell’inchiesta di Brescia, avrebbe contribuito a delineare la nuova ipotesi di corruzione.

Le posizioni degli indagati

L’ex pm Mario Venditti, difeso dall’avvocato Domenico Aiello, ha sempre respinto con fermezza ogni accusa, dichiarando di “non aver mai ricevuto denaro o utilità indebite” e di aver agito “nel pieno rispetto della legge e della propria funzione”.

Anche la famiglia Sempio, tramite i legali, nega qualsiasi illecito: “Si tratta di una ricostruzione totalmente infondata – affermano –. Quelle somme erano destinate esclusivamente alle spese di difesa”.

Il lavoro degli inquirenti

Gli ex carabinieri Spoto e Sapone, già coinvolti nelle indagini del 2007, sono stati ascoltati come persone informate sui fatti, ma non risultano indagati.

L’obiettivo della Procura di Brescia è ora verificare se esistano tracce digitali, comunicazioni o documenti in grado di confermare o smentire la presunta tangente.

Solo al termine delle analisi forensi e delle perizie incrociate gli inquirenti potranno decidere se chiedere un’eventuale proroga delle indagini o l’archiviazione.

