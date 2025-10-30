La Foggia Winter Baseball League festeggia 22 anni: sport, inclusione e tradizione

FOGGIA – Ventidue anni di sport, amicizia e passione per il baseball. La Foggia Winter Baseball League (FWBL) celebra la sua lunga storia con la 21ª edizione del torneo di softball slowpitch, appuntamento ormai fisso dell’inverno sportivo foggiano.

Nata nel 2004 da un’idea di Francesco Delli Carri e Salvatore Strippoli, la competizione si disputa ogni anno da settembre fino alle festività natalizie, coinvolgendo oltre 70 atleti e una media di 45 giocatori in campo ogni domenica. Un evento che coniuga sport, socialità e tradizione, diventando nel tempo un punto di riferimento per la comunità sportiva locale.

Inclusione e partecipazione: la formula vincente della FWBL

Uno dei tratti distintivi della Winter League è la sua vocazione inclusiva. Sul diamante foggiano si ritrovano atleti agonisti, amatori e giovani provenienti dalla scuola baseball, uniti dallo stesso spirito di squadra. Le regole, aggiornate di anno in anno, sono pensate per mettere tutti nelle stesse condizioni di gioco, promuovendo una competizione leale e accessibile, dove contano prima di tutto il divertimento e la condivisione.

Patrocinio regionale e riconoscimento sportivo

L’edizione 2025 della FWBL si svolge sotto il patrocinio della Regione Puglia, nell’ambito del progetto European Region of Sport 2026. Il riconoscimento è stato concesso alla Foggia Red Black, società organizzatrice, per la storicità, il valore sociale e l’impegno inclusivo che da sempre caratterizzano l’evento.

Squadre, fasi e novità del torneo 2025

La prima fase del torneo vede la partecipazione di quattro squadre locali, composte interamente da atleti tesserati Foggia Red Black: Apulia Invicta, Apulia Virtus, Apulia Civitas e Apulia Inperium. La scelta del prefisso “Apulia” richiama le radici storiche della regione, simbolo della sua cultura e della forza del popolo pugliese. L’8 e 9 novembre si svolgerà inoltre un torneo parallelo nazionale, con otto squadre provenienti da tutta Italia, comprese le isole. A seguire, la seconda fase sarà aperta anche agli ex atleti foggiani, che torneranno sul campo per contribuire alle semifinali e alle finali di fine anno.

Come da tradizione, la Winter League non premierà solo le squadre vincitrici: riconoscimenti speciali verranno assegnati anche ai migliori battitori, fuoricampisti e difensori, suddivisi per categoria.

Dopo oltre due decenni, la Foggia Winter Baseball League continua a essere un modello di sport popolare e partecipativo, dove agonismo e amicizia convivono in un ambiente sereno, rispettoso e autenticamente pugliese. Un appuntamento che, anno dopo anno, rinnova la passione per il baseball e rafforza il legame tra sport, territorio e comunità.

Lo riporta fibs.it