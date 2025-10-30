Lucca torna a essere la capitale mondiale del fumetto e della creatività pop. Dal 29 ottobre al 2 novembre la città toscana si trasforma, ancora una volta, in un universo parallelo dove convivono fantasia, arte, gioco e passione. Cinque giorni in cui il cuore antico delle mura lucchesi batte al ritmo dei fumetti, del cosplay, dei videogiochi e dell’immaginazione condivisa.

Il tema scelto per la 59ª edizione è “French Kiss”, un titolo che racchiude un messaggio semplice e potente: il bacio come gesto universale, intimo e rivoluzionario, simbolo di incontro e contaminazione tra culture. Un omaggio alla Francia, patria della bande dessinée, e al tempo stesso una dichiarazione d’amore verso tutto ciò che unisce le persone attraverso la creatività.

Un abbraccio tra Francia e Italia

Il manifesto ufficiale è firmato dalla celebre illustratrice francese Rebecca Dautremer, che ha immaginato sei personaggi fantastici in cerca di un bacio impossibile: una contessa vampira, un lupo mannaro, una strega, un guerriero, un mostro e una creatura chiamata “Lukawa”, fusione tra Lucca e la fantasia orientale. Una visione poetica che traduce visivamente lo spirito del festival: libertà, diversità e creatività che si incontrano in un abbraccio senza confini.

La Francia è il Paese ospite d’onore e sarà celebrata in padiglioni dedicati, incontri con autori e proiezioni che ripercorrono la storia della bande dessinée, da Moebius a Bilal, fino alle nuove generazioni di artisti.

Il cuore del fumetto

Lucca Comics & Games continua a essere, prima di tutto, una grande festa del fumetto. Centinaia di autori e autrici da tutto il mondo incontreranno i lettori in un fitto calendario di presentazioni, firmacopie, tavole rotonde e anteprime esclusive. Gli editori italiani e internazionali porteranno le ultime novità, tra edizioni variant, collezioni speciali e ristampe d’autore.

Non mancheranno gli omaggi alla storia della nona arte, con mostre monografiche dedicate ai grandi maestri e spazi pensati per i nuovi talenti. Il fumetto torna così a essere un linguaggio universale, capace di raccontare emozioni, visioni e identità.

La cultura pop come esperienza condivisa

Accanto al fumetto, il festival celebra l’intero universo della cultura pop. Nei padiglioni del centro storico troveranno spazio giochi da tavolo, videogiochi, cinema d’animazione, musica e letteratura fantasy. Le strade si riempiranno di cosplayer provenienti da tutto il mondo, pronti a dare vita ai propri personaggi preferiti in un gigantesco set a cielo aperto.

Tra le iniziative più attese, la cerimonia per l’emissione del francobollo celebrativo dei 50 anni di Goldrake e la presentazione della medaglia d’argento dedicata ai Pokémon, realizzata da Poste Italiane. Due simboli che testimoniano il legame profondo tra generazioni di appassionati.

L’impegno delle istituzioni

Durante la cerimonia inaugurale, al Teatro del Giglio, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Lucca si conferma capitale mondiale del fumetto, che è molto più di un genere narrativo: è l’autobiografia sentimentale e culturale di milioni di persone, un vero e proprio luogo del cuore.”

Il Ministero ha stanziato 750.000 euro a sostegno della filiera del fumetto e degli eventi ad essa collegati, all’interno di un piano più ampio che supera il milione di euro. L’obiettivo è promuovere una delle industrie culturali più vivaci del Paese e sostenere la costruzione di un museo nazionale del fumetto.

Un festival che unisce

“French Kiss” è dunque un invito a superare i confini, a riconoscersi nella diversità, a ritrovare la tenerezza in un mondo spesso ferito dal cinismo. Lo ha ricordato anche il regista Luc Besson, ospite della cerimonia d’apertura insieme a Dautremer: “Oggi la società è ammalata di disincanto, ma ha ancora bisogno di carezze e di amore.”

Lucca Comics & Games resta questo: un grande bacio collettivo, un gesto di amore verso l’immaginazione, un luogo dove le storie diventano esperienze, e dove ogni appassionato trova, almeno per cinque giorni, il proprio posto nel multiverso della creatività.