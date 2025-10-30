Manfredonia aderisce al bando regionale per l’uso dell’intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione

Manfredonia, 28 ottobre 2025 – La Giunta comunale di Manfredonia, riunita nella seduta del 28 ottobre, ha approvato all’unanimità la delibera n. 219 con cui l’Amministrazione guidata dal sindaco Domenico La Marca ha deciso di partecipare all’avviso regionale per il finanziamento di proposte progettuali finalizzate alla valorizzazione dei dati pubblici mediante l’adozione di sistemi di intelligenza artificiale.

L’obiettivo: digitalizzare e innovare la macchina amministrativa

La proposta, avanzata dagli assessori Matteo Gentile e Sara Delle Rose con il supporto del consigliere delegato Matteo La Torre e del dirigente dei Servizi CED – Informatici e Statistici, si inserisce nel quadro degli interventi del PR Puglia 2021-2027, azione 1.8 “Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e diffusione dei servizi digitali a favore di cittadini e imprese”.

L’iniziativa mira a trasformare digitalmente le amministrazioni locali pugliesi, sfruttando il potenziale dei dati pubblici per creare nuovi servizi, semplificare i processi amministrativi e migliorare il rapporto con cittadini e imprese. Tra gli obiettivi principali figurano:

la valorizzazione del patrimonio informativo comunale come risorsa strategica per la cosiddetta data economy;

l’adozione di strumenti di intelligenza artificiale per ottimizzare i processi decisionali e la gestione dei dati;

la creazione di servizi digitali accessibili, integrati e sicuri, nel rispetto della privacy e della cybersecurity.

Un progetto in linea con la strategia nazionale e europea sui dati

La delibera sottolinea come la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico sia un obiettivo chiave per la modernizzazione della Pubblica Amministrazione. L’intelligenza artificiale – si legge nel documento – rappresenta una tecnologia “potenzialmente dirompente” capace di aumentare l’efficienza dei servizi, migliorare la trasparenza e ridurre i tempi della burocrazia.

Il progetto comunale di Manfredonia si inserisce in questo contesto, puntando a integrare le banche dati dell’Ente e ad adottare sistemi di orchestrazione dei processi per rendere più fluida la gestione interna e i rapporti con gli utenti esterni.

Il bando regionale e il ruolo del Comune di Manfredonia

L’avviso pubblico, approvato dalla Regione Puglia con Delibera di Giunta n. 1048 del 29 luglio 2025 e con determinazione n. 300 del 10 settembre 2025, mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 5 milioni di euro. Possono partecipare i Comuni pugliesi, singolarmente o in forma aggregata, con almeno 30.000 abitanti.

Per Manfredonia, l’iniziativa rappresenta un passo importante verso l’innovazione digitale della macchina amministrativa e la partecipazione attiva alla trasformazione tecnologica regionale.

Il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è stato affidato alla dott.ssa Margherita Fano, Capo Servizio dei Sistemi Informativi comunali, che avrà il compito di coordinare la predisposizione della proposta progettuale e di raccogliere i fabbisogni dai vari settori dell’Ente.

Delibera immediatamente eseguibile

La Giunta ha inoltre dichiarato l’atto immediatamente eseguibile, come previsto dall’art. 134 del D.Lgs. 267/2000, al fine di rispettare i termini per la presentazione della domanda di finanziamento. Il provvedimento non comporta impegni di spesa immediati per le casse comunali, ma apre la strada a future risorse destinate alla digitalizzazione.

A cura di Michele Solatia.