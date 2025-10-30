Manfredonia, ASE cerca personale per la raccolta rifiuti: candidature aperte con Etjca

Etjca Group SpA, per conto di ASE SpA, azienda che opera nel settore dei servizi ambientali, ha avviato una selezione per addetti e addette alla raccolta dei rifiuti. L’iniziativa mira a colmare lacune operative temporanee all’interno del servizio, garantendo continuità ed efficienza nelle attività di igiene urbana a Manfredonia e nelle aree limitrofe.

La figura ricercata sarà impegnata nelle operazioni di raccolta dei rifiuti solidi urbani, fornendo supporto operativo agli autisti dei mezzi dedicati. Le principali mansioni comprendono attività manuali di svuotamento dei bidoni e la discesa dal veicolo durante i turni di raccolta.

Per candidarsi è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado, una patente di guida di categoria B in corso di validità e idoneità psicofisica alla mansione. Sono considerate qualità preferenziali la predisposizione al lavoro fisico e all’aperto, buone capacità organizzative e attitudine al lavoro in team.

L’orario di lavoro previsto è full time (38 ore settimanali), dal lunedì al sabato, con sede operativa nel comune di Manfredonia. L’offerta prevede un contratto in somministrazione a tempo determinato della durata di un mese.

Etjca Group sottolinea che la proposta è rivolta a candidati di entrambi i sessi, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di parità di trattamento e non discriminazione (D.lgs. 198/2006 e D.lgs. 215-216/2003).

Gli interessati possono consultare l’informativa sulla privacy (artt. 13 e 14 del Reg. UE 679/2016) sul sito ufficiale www.etjca.it e presentare la propria candidatura tramite il link diretto: https://career.etjca.it/job/view-job.php?id=98311