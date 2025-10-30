Edizione n° 5870

30 Ottobre 2025

30 Ottobre 2025 - ore  08:47

Manfredonia. Lottizzazione "Algesiro". Cittadini a SQ: "20 anni di degrado e insicurezza alle spalle del cimitero"

"OSCURITA'" Manfredonia. Lottizzazione “Algesiro”. Cittadini a SQ: “20 anni di degrado e insicurezza alle spalle del cimitero”

Il viale alberato che corre parallelamente a Viale Michele Magno versa oggi in condizioni di totale oscurità.

ZONA ALGESIRO MANFREDONIA, IMMAGINE RIELABORATA AI

ZONA ALGESIRO MANFREDONIA, IMMAGINE RIELABORATA AI

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
30 Ottobre 2025
Manfredonia

Da oltre vent’anni i residenti della lottizzazione “Algesiro”, situata alle spalle del cimitero cittadino, vivono una situazione di degrado e abbandono che – nonostante le numerose segnalazioni – continua a peggiorare. Il problema riguarda non solo la mancata manutenzione del verde pubblico, ma anche una grave questione di sicurezza che preoccupa sempre più le famiglie della zona.

Lo dicono a StatoQuotidiano.it un gruppo di cittadini.

Il viale alberato che corre parallelamente a Viale Michele Magno versa oggi in condizioni di totale oscurità. L’impianto di illuminazione pubblica, infatti, risulta spento o non funzionante da anni, rendendo l’area completamente buia durante le ore serali e notturne.

“Di notte – raccontano i residenti – quel tratto diventa luogo di passaggio per persone poco raccomandabili, e non è raro vedere movimenti sospetti o sentire rumori inquietanti. Viviamo con la paura.”

Furti e paura tra i residenti

L’assenza di illuminazione e la scarsa presenza di controlli hanno favorito, nel tempo, episodi di microcriminalità e furti in appartamento. Alcune palazzine, riferiscono gli abitanti, sarebbero già state “visitate” da ladri nelle scorse settimane.

“La situazione è diventata insostenibile – affermano gli abitanti – non possiamo più sentirci sicuri nemmeno dentro casa nostra. È assurdo vivere così nel 2025, in pieno centro urbano.”

Attraverso una nuova segnalazione inviata alla redazione, i cittadini chiedono che le istituzioni si facciano finalmente carico del problema.
L’appello è rivolto al Sindaco, all’Assessore competente e ai dirigenti comunali affinché si intervenga con urgenza per ripristinare l’illuminazione pubblica e la manutenzione del verde, restituendo decoro e sicurezza a una zona ormai dimenticata.

“Chiediamo soltanto attenzione e rispetto – scrivono i residenti –. Dopo vent’anni di segnalazioni, è tempo che qualcuno ascolti davvero e agisca per risolvere definitivamente questa situazione.”

Mentre l’autunno avanza e le ore di buio aumentano, la comunità della lottizzazione Algesiro continua a convivere con paura, degrado e sfiducia.
Un quartiere che, a pochi passi dal centro cittadino, chiede soltanto di tornare a vivere nella normalità e nella sicurezza.

"Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi." Tiziano Terzani

