Manfredonia, ordinanza del sindaco La Marca: musica fino all’una per la notte di Halloween e Ognissanti

Manfredonia – 30 ottobre 2025. In vista delle festività di Halloween e Ognissanti (31 ottobre – 1 novembre), il sindaco Domenico La Marca ha firmato l’ordinanza n. 54, con cui il Comune di Manfredonia disciplina gli orari e le modalità di diffusione sonora nelle attività di intrattenimento musicale, sia al chiuso che all’aperto.
L’obiettivo dichiarato è quello di trovare un equilibrio tra la vivacità della movida cittadina e il diritto al riposo dei residenti, garantendo sicurezza, decoro urbano e tutela della salute pubblica.
Nel provvedimento, il sindaco richiama gli obiettivi principali dell’amministrazione: promuovere la vivibilità dei territori, sostenere il settore turistico e ricettivo e, allo stesso tempo, limitare l’inquinamento acustico nelle ore notturne.
La decisione arriva dopo una serie di segnalazioni da parte di cittadini e gestori di B&B e strutture ricettive, che lamentavano disturbi dovuti alla musica ad alto volume e agli schiamazzi notturni, in particolare nelle aree residenziali.
Il Comune fa inoltre riferimento al Patto per la Sicurezza Urbana del Gargano, sottoscritto nel luglio 2024, che invita i sindaci del territorio ad adottare ordinanze specifiche per la tutela della tranquillità pubblica e del decoro urbano.
Musica consentita fino all’una di notte
L’ordinanza stabilisce che nei giorni 31 ottobre e 1 novembre 2025 le attività musicali e di intrattenimento potranno proseguire fino alle ore 01:00 del giorno successivo, ma solo nel rispetto di precise condizioni:
-
la musica deve rientrare nei limiti di “normale tollerabilità” previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica;
-
i locali devono evitare attività di ballo e mantenere le caratteristiche tecniche e di arredo previste;
-
gli esercenti sono tenuti a dotarsi di regolare SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) secondo gli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S.;
-
le disposizioni valgono per tutto il territorio comunale, comprese le frazioni di San Salvatore, Tomaiuolo, Borgo Mezzanone, e le zone ASI, Lungomare del Sole, Siponto e Ippocampo.
1 commenti su "Manfredonia, ordinanza del sindaco La Marca: musica fino all’una per la notte di Halloween e Ognissanti"
Ma va ha lavora che è meglio cerca di abbassare la tari è di togliere la c&c che sono niente altro che esattori tu non fai opera di beneficenza ha nessuno i locali dovrebbero fare musica moderata fino alle due di notte x poter lavorare