Edizione n° 5870

BALLON D'ESSAI

ORIGONE // Condanna definitiva per i quattro agenti che picchiarono il giornalista Stefano Origone
30 Ottobre 2025 - ore  08:39

CALEMBOUR

CAPOVANI // Uccise la psichiatra Barbara Capovani, ergastolo confermato per Gianluca Paul Seung
30 Ottobre 2025 - ore  08:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia, ordinanza del sindaco La Marca: musica fino all’una per la notte di Halloween e Ognissanti

MUSICA Manfredonia, ordinanza del sindaco La Marca: musica fino all’una per la notte di Halloween e Ognissanti

In vista delle festività di Halloween e Ognissanti (31 ottobre – 1 novembre)

Manfredonia, ordinanza del sindaco La Marca: musica fino all’una per la notte di Halloween e Ognissanti

Manfredonia, ordinanza del sindaco La Marca: musica fino all’una per la notte di Halloween e Ognissanti - ph sq AI

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
30 Ottobre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia – 30 ottobre 2025. In vista delle festività di Halloween e Ognissanti (31 ottobre – 1 novembre), il sindaco Domenico La Marca ha firmato l’ordinanza n. 54, con cui il Comune di Manfredonia disciplina gli orari e le modalità di diffusione sonora nelle attività di intrattenimento musicale, sia al chiuso che all’aperto.

L’obiettivo dichiarato è quello di trovare un equilibrio tra la vivacità della movida cittadina e il diritto al riposo dei residenti, garantendo sicurezza, decoro urbano e tutela della salute pubblica.

Nel provvedimento, il sindaco richiama gli obiettivi principali dell’amministrazione: promuovere la vivibilità dei territori, sostenere il settore turistico e ricettivo e, allo stesso tempo, limitare l’inquinamento acustico nelle ore notturne.

La decisione arriva dopo una serie di segnalazioni da parte di cittadini e gestori di B&B e strutture ricettive, che lamentavano disturbi dovuti alla musica ad alto volume e agli schiamazzi notturni, in particolare nelle aree residenziali.

Il Comune fa inoltre riferimento al Patto per la Sicurezza Urbana del Gargano, sottoscritto nel luglio 2024, che invita i sindaci del territorio ad adottare ordinanze specifiche per la tutela della tranquillità pubblica e del decoro urbano.

Musica consentita fino all’una di notte

L’ordinanza stabilisce che nei giorni 31 ottobre e 1 novembre 2025 le attività musicali e di intrattenimento potranno proseguire fino alle ore 01:00 del giorno successivo, ma solo nel rispetto di precise condizioni:

  • la musica deve rientrare nei limiti di “normale tollerabilità” previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica;

  • i locali devono evitare attività di ballo e mantenere le caratteristiche tecniche e di arredo previste;

  • gli esercenti sono tenuti a dotarsi di regolare SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) secondo gli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S.;

  • le disposizioni valgono per tutto il territorio comunale, comprese le frazioni di San Salvatore, Tomaiuolo, Borgo Mezzanone, e le zone ASI, Lungomare del Sole, Siponto e Ippocampo.

1 commenti su "Manfredonia, ordinanza del sindaco La Marca: musica fino all’una per la notte di Halloween e Ognissanti"

  1. Ma va ha lavora che è meglio cerca di abbassare la tari è di togliere la c&c che sono niente altro che esattori tu non fai opera di beneficenza ha nessuno i locali dovrebbero fare musica moderata fino alle due di notte x poter lavorare

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.