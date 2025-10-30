Manfredonia, ordinanza del sindaco La Marca: musica fino all’una per la notte di Halloween e Ognissanti

Manfredonia – 30 ottobre 2025. In vista delle festività di Halloween e Ognissanti (31 ottobre – 1 novembre), il sindaco Domenico La Marca ha firmato l’ordinanza n. 54, con cui il Comune di Manfredonia disciplina gli orari e le modalità di diffusione sonora nelle attività di intrattenimento musicale, sia al chiuso che all’aperto.

L’obiettivo dichiarato è quello di trovare un equilibrio tra la vivacità della movida cittadina e il diritto al riposo dei residenti, garantendo sicurezza, decoro urbano e tutela della salute pubblica.

Nel provvedimento, il sindaco richiama gli obiettivi principali dell’amministrazione: promuovere la vivibilità dei territori, sostenere il settore turistico e ricettivo e, allo stesso tempo, limitare l’inquinamento acustico nelle ore notturne.

La decisione arriva dopo una serie di segnalazioni da parte di cittadini e gestori di B&B e strutture ricettive, che lamentavano disturbi dovuti alla musica ad alto volume e agli schiamazzi notturni, in particolare nelle aree residenziali.

Il Comune fa inoltre riferimento al Patto per la Sicurezza Urbana del Gargano, sottoscritto nel luglio 2024, che invita i sindaci del territorio ad adottare ordinanze specifiche per la tutela della tranquillità pubblica e del decoro urbano.

Musica consentita fino all’una di notte

L’ordinanza stabilisce che nei giorni 31 ottobre e 1 novembre 2025 le attività musicali e di intrattenimento potranno proseguire fino alle ore 01:00 del giorno successivo, ma solo nel rispetto di precise condizioni: