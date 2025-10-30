La Puglia si prepara a vivere una parentesi di tempo stabile ma solo temporanea. L’alta pressione che da giorni interessa il Sud Italia continua a garantire condizioni perlopiù soleggiate, ma all’orizzonte si profila un nuovo peggioramento che, tra venerdì e sabato, porterà un ritorno di nubi e qualche pioggia anche sul territorio foggiano e sul promontorio del Gargano.

Ecco, nel dettaglio, cosa aspettarsi nelle prossime giornate.

Giovedì 30 ottobre: sole alternato a nubi, ma clima mite

La giornata di giovedì si apre all’insegna del tempo stabile e mite, grazie a un campo di alta pressione di matrice sub-tropicale che abbraccia la Puglia e in particolare la Capitanata.

A Foggia e nell’entroterra del Tavoliere il cielo si presenta sereno o poco nuvoloso nelle ore centrali della giornata, ma con tendenza a un progressivo aumento della copertura nuvolosa nel pomeriggio, fino a cieli molto nuvolosi o coperti in serata.

Sulle Murge e lungo il litorale adriatico settentrionale (zona Manfredonia-Vieste) la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite, con momenti di sole che renderanno l’atmosfera gradevole.

Le temperature restano sopra la media stagionale, con massime comprese tra 22 e 25 gradi, e una ventilazione moderata dai quadranti meridionali che manterrà mosso il Basso Adriatico e il Canale d’Otranto.

In montagna, il zero termico è previsto attorno ai 3600 metri, segno di un’aria ancora piuttosto calda per il periodo.

Venerdì 31 ottobre: arrivano le nubi e qualche pioggia

Tra la notte e la mattinata di venerdì, una circolazione depressionaria in arrivo dal Tirreno tenderà ad approfondirsi anche sul Sud Italia, determinando un progressivo aumento delle nubi e un peggioramento del tempo, soprattutto sul settore centro-meridionale della Puglia.

Sulla Daunia e sul Gargano le nubi aumenteranno nel corso del pomeriggio, con possibili deboli piogge o piovaschi isolati, specie tra San Giovanni Rotondo, Monte Sant’Angelo e la fascia costiera garganica.

Sulle Murge e sul Salento sono attesi fenomeni più diffusi, anche se di debole intensità, mentre sul Tavoliere la giornata resterà variabile con alternanza di schiarite e annuvolamenti.

Le temperature scenderanno leggermente, con valori massimi intorno ai 20-22 gradi, ma resteranno comunque miti. I venti, deboli dai quadranti sud-orientali, ruoteranno gradualmente da sud-ovest portando umidità e mare mosso sul basso Adriatico.

Sabato 1° novembre: schiarite e ritorno del sole

Il weekend inizierà con un graduale miglioramento. L’aumento della pressione determinerà un diradamento della nuvolosità già dalla mattinata di sabato, con ampi spazi di sereno nel pomeriggio.

A Foggia e sul Tavoliere i cieli torneranno limpidi, mentre sul Gargano e lungo il litorale adriatico potranno persistere nubi residue al mattino, seguite da ampie schiarite.

Sul promontorio, tuttavia, la sensazione di fresco sarà più marcata per effetto della brezza nord-occidentale, che tenderà a ruotare verso est in serata.

Temperature in lieve ripresa, con massime fino a 23-24 gradi, e mari in attenuazione: Basso Adriatico poco mosso, Canale d’Otranto ancora mosso nelle prime ore del giorno.

Tendenza successiva: ottobre si chiude con stabilità

La prima parte di novembre dovrebbe confermare un trend di tempo stabile e temperature miti, grazie al ritorno dell’anticiclone. Tuttavia, i modelli meteorologici lasciano intravedere un possibile cambio di scenario nella seconda settimana del mese, con correnti più fredde in arrivo dall’Europa centrale.

Per ora, dunque, il quadro meteo resta favorevole per chi vorrà approfittare del ponte di Ognissanti per una gita sul Gargano o nelle aree rurali della Capitanata: cieli sereni, vento debole e un clima ancora quasi autunnale, più che invernale.

In sintesi

Giovedì 30: tempo stabile, nubi in aumento la sera.

Venerdì 31: nuvoloso con deboli piogge sparse.

Sabato 1° novembre: miglioramento, sole prevalente e clima mite.

Temperature: massime 22–25°C, minime 13–16°C.

Venti: meridionali giovedì e venerdì, poi da nord-ovest sabato.

Mari: mossi, con tendenza a calare nel weekend.