Migliaia di siti in tilt per ore: disservizi globali legati a un guasto su Microsoft Azure. Colpite anche Poste Italiane e grandi piattaforme digitali

Nel pomeriggio di ieri, migliaia di siti web in tutto il mondo hanno subito gravi problemi di funzionamento e connessione. Pagine irraggiungibili, caricamenti infiniti, servizi online bloccati o inaccessibili: una lunga serie di disservizi che ha interessato sia portali pubblici che privati, fino a coinvolgere anche servizi essenziali. Tra i siti più noti colpiti figurano quello di Poste Italiane, oltre a piattaforme internazionali come Microsoft 365, Teams, Xbox Live e Minecraft, solo per citarne alcuni.

L’anomalia, durata alcune ore, sembra essere stata provocata da un malfunzionamento del Domain Name System (DNS), uno dei componenti più delicati dell’infrastruttura informatica globale. Il DNS è il sistema che traduce gli indirizzi web digitati dagli utenti — come “www.poste.it” — in codici numerici, indispensabili per collegarsi ai server che ospitano i siti. Un suo guasto o un rallentamento può quindi compromettere in cascata l’accesso a migliaia di domini in tutto il mondo.

Secondo le prime analisi, i problemi sono partiti da Microsoft Azure, la piattaforma di cloud computing del colosso di Redmond che fornisce servizi digitali a una platea vastissima di enti pubblici, aziende e istituzioni. Azure gestisce infrastrutture fondamentali per l’archiviazione dei dati, la sicurezza informatica, l’autenticazione, l’intelligenza artificiale, le reti e i server che alimentano una parte significativa del web globale. Quando una componente di questo ecosistema entra in crisi, gli effetti possono propagarsi rapidamente, come avvenuto in questo caso.

Gli utenti hanno iniziato a segnalare i disservizi nel tardo pomeriggio, intorno alle 18:00. In breve tempo, i social network si sono riempiti di lamentele e testimonianze, mentre piattaforme di monitoraggio come Downdetector hanno registrato un picco anomalo di segnalazioni da ogni parte del mondo. Anche in Italia l’interruzione ha avuto un impatto notevole: oltre al portale di Poste Italiane, sono risultati inaccessibili temporaneamente diversi servizi bancari e piattaforme digitali legate alla pubblica amministrazione.

Microsoft, attraverso un comunicato tecnico pubblicato sul proprio portale di supporto, ha confermato l’esistenza di un problema a livello di Azure DNS e ha avviato immediatamente le procedure di ripristino. Gli ingegneri dell’azienda hanno lavorato per diverse ore per individuare la causa e ristabilire la normale funzionalità dei sistemi. Intorno alle 20:30, secondo quanto riferito dal colosso americano, la situazione è progressivamente tornata alla normalità.

Lo riporta ilpost.it