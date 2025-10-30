Una nuova realtà associativa prende forma per rappresentare e tutelare le piccole e medie imprese e il mondo dell’artigianato, vero motore del sistema produttivo nazionale. Nasce infatti l’Unione Provinciale Artigiani Piccola e Media Impresa, fondata da un gruppo di dirigenti con una lunga esperienza all’interno di Confartigianato e dall’ex tecnostruttura di Viale Manfredi, che hanno scelto di intraprendere un nuovo percorso organizzativo e valoriale.

L’obiettivo della nuova associazione è quello di rafforzare la voce delle PMI e degli artigiani nei tavoli istituzionali, promuovendo politiche economiche più eque e fornendo strumenti concreti a sostegno della competitività, dell’innovazione e della formazione qualificata.

“Vogliamo riportare al centro il valore del saper fare e della piccola impresa — spiega il presidente Giuseppe Faconda — costruendo un sistema di rappresentanza efficiente, vicino al territorio e capace di dialogare con le istituzioni e il mondo economico con competenza e visione strategica”.

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo dell’Unione è così composto:

Presidente: Dott. Giuseppe Faconda

Presidente Onorario: Luigi Ficelo

Vice Presidente Vicario: Pietro Pipitone

Consiglieri: Domenico Cuoco, Luigi Schiavone, Ester Fracasso, Luca Camillo Citro, Luigia Mitrione, Pasquale Vitale, Nicola Silvestri

Segreteria Provinciale: Alessia Di Franza

Una squadra esperta e coesa, pronta a mettere a disposizione competenze e passione per un modello associativo più partecipativo e orientato ai risultati.

“Ripartiamo dalle competenze e dall’esperienza maturate in anni di lavoro sul territorio – afferma il Vice Presidente Vicario, Pietro Pipitone – per costruire un modello di rappresentanza più aperto, moderno e concreto”. L’Associazione punta su una maggiore partecipazione degli associati, anche attraverso eventi e seminari formativi volti a diffondere cultura d’impresa e a potenziare le competenze dei soci.

Nei prossimi mesi saranno presentati il piano strategico e il calendario degli incontri territoriali, con l’obiettivo di condividere con imprese e associazioni locali la nuova visione del fare impresa. L’Unione intende promuovere un processo costante di ascolto delle istanze provenienti dal tessuto economico, costruendo una rappresentanza realmente radicata sul territorio.

“La collegialità è da sempre il nostro modus operandi – sottolinea il Presidente Onorario Luigi Ficelo – e continuerà ad esserlo. Le buone prassi di un’Associazione nascono dall’attenzione continua verso i bisogni delle categorie che rappresenta”.

Con una governance moderna e una visione proiettata al futuro, l’Unione Provinciale Artigiani Piccola e Media Impresa si propone come centro di competenze e professionalità al servizio del mondo imprenditoriale, accompagnando le aziende nella trasformazione economica, digitale e sostenibile.