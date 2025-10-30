ansa. La Corte d’Appello di Bari ha assolto, con sentenza pronunciata oggi, la maestra Daniela Casulli, 48 anni, originaria della Puglia, che nel luglio 2024 era stata condannata in primo grado a 7 anni e 3 mesi di reclusione con l’accusa di adescamento di minori e produzione di materiale pedopornografico.

La decisione dei giudici di secondo grado ribalta completamente la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, che aveva ritenuto la donna colpevole di aver contattato alcuni minorenni tramite social network e chat, e di aver avuto con loro rapporti sessuali in una struttura ricettiva del centro di Bari, dove sarebbero stati registrati dei video.

Caso e accuse

L’inchiesta era partita nel dicembre 2021, dopo le denunce presentate ai Carabinieri dai genitori di alcuni giovani coinvolti.

Secondo l’accusa, la donna – che sui social si faceva chiamare “zia Martina” – avrebbe organizzato incontri con due minorenni, estranei al suo ambiente scolastico, realizzando brevi filmati poi ritrovati durante le indagini.

La maestra, che in quel periodo insegnava in una scuola del Nord Italia, era stata posta agli arresti domiciliari e sospesa dall’incarico in attesa dell’esito del processo.

Con la sentenza odierna, la Corte d’Appello ha assolto l’imputata da tutte le accuse, riconoscendo l’assenza di prove sufficienti a sostegno della tesi accusatoria. Le motivazioni della sentenza saranno depositate nelle prossime settimane, ma – secondo quanto trapela – i giudici avrebbero ritenuto non dimostrata la responsabilità diretta della donna nella produzione dei video contestati.

Dopo la sentenza, Daniela Casulli ha diffuso la notizia della sua assoluzione sui social, esprimendo sollievo per la fine di una vicenda giudiziaria durata quasi quattro anni. “È stata un’esperienza dolorosa – avrebbe scritto – ma finalmente posso tornare a guardare avanti e riprendere la mia vita.”

La vicenda, sin dall’arresto della maestra, aveva suscitato grande clamore mediatico, anche per la delicatezza del ruolo professionale dell’imputata.

L’assoluzione in appello chiude, per ora, una pagina complessa che aveva colpito profondamente l’opinione pubblica e il mondo della scuola.

Fonte: ANSA