Edizione n° 5870

BALLON D'ESSAI

ORIGONE // Condanna definitiva per i quattro agenti che picchiarono il giornalista Stefano Origone
30 Ottobre 2025 - ore  08:39

CALEMBOUR

CAPOVANI // Uccise la psichiatra Barbara Capovani, ergastolo confermato per Gianluca Paul Seung
30 Ottobre 2025 - ore  08:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Regionali 2025, Nichi Vendola a Manfredonia per sostenere la candidata Innocenza Starace (AVS)

STARACE Regionali 2025, Nichi Vendola a Manfredonia per sostenere la candidata Innocenza Starace (AVS)

L’evento è promosso da Alleanza Verdi e Sinistra (AVS), in sostegno della candidatura dell’avvocata Innocenza Starace, in corsa per il consiglio regionale nella circoscrizione di Foggia.

Regionali 2025, Nichi Vendola a Manfredonia per sostenere la candidata Innocenza Starace (AVS)

Regionali 2025, Nichi Vendola a Manfredonia per sostenere la candidata Innocenza Starace (AVS)

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
30 Ottobre 2025
Manfredonia // Politica //

MANFREDONIA – In vista delle elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre 2025, l’ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola sarà a Manfredonia lunedì 4 novembre, alle ore 17:00, presso il Palazzo dei Celestini, per l’incontro pubblico dal titolo “Un’altra Puglia”.

“Un’altra Puglia” tra diritti, ambiente e giustizia sociale

Il tour elettorale di Vendola, leader storico della sinistra pugliese, è incentrato sul messaggio di una “Puglia diversa”, attenta ai temi della giustizia ambientale, dei diritti civili e sociali, e di un modello di sviluppo sostenibile.

«È il momento di restituire alla politica una dimensione etica, fatta di ascolto e di cura del territorio», ha dichiarato Vendola nel presentare le tappe del suo percorso di sostegno alla lista Europa Verde – Sinistra Italiana, che si presenta con lo slogan “La scelta giusta”.

Innocenza Starace: “Una battaglia per una Puglia inclusiva”

L’avvocata Innocenza Starace, candidata con AVS, da anni impegnata sui temi dei diritti civili e della parità di genere, accoglierà Vendola nella tappa di Manfredonia.
L’incontro sarà anche un momento di confronto con cittadini e associazioni locali su questioni cruciali come ambiente, lavoro, sanità pubblica e diritti delle persone LGBTQIA+, temi su cui la candidata ha condotto numerose battaglie nel territorio.

Appuntamento del 4 novembre a Manfredonia

L’incontro si terrà alle ore 17:00 presso il Palazzo dei Celestini. Saranno presenti esponenti locali di Europa Verde e Sinistra Italiana, attivisti e rappresentanti del mondo associativo.

L’appuntamento di Manfredonia rappresenta una delle tappe più significative del tour regionale di Vendola, in vista della campagna elettorale di novembre, che punta a rafforzare la presenza di Alleanza Verdi e Sinistra nel consiglio regionale pugliese.

📸 Nella foto: Nichi Vendola con l’avvocata Innocenza Starace, candidata di Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni regionali pugliesi 2025.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.