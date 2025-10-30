Regionali 2025, Nichi Vendola a Manfredonia per sostenere la candidata Innocenza Starace (AVS)

MANFREDONIA – In vista delle elezioni regionali pugliesi del 23 e 24 novembre 2025, l’ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola sarà a Manfredonia lunedì 4 novembre, alle ore 17:00, presso il Palazzo dei Celestini, per l’incontro pubblico dal titolo “Un’altra Puglia”.

“Un’altra Puglia” tra diritti, ambiente e giustizia sociale

Il tour elettorale di Vendola, leader storico della sinistra pugliese, è incentrato sul messaggio di una “Puglia diversa”, attenta ai temi della giustizia ambientale, dei diritti civili e sociali, e di un modello di sviluppo sostenibile.

«È il momento di restituire alla politica una dimensione etica, fatta di ascolto e di cura del territorio», ha dichiarato Vendola nel presentare le tappe del suo percorso di sostegno alla lista Europa Verde – Sinistra Italiana, che si presenta con lo slogan “La scelta giusta”.

Innocenza Starace: “Una battaglia per una Puglia inclusiva”

L’avvocata Innocenza Starace, candidata con AVS, da anni impegnata sui temi dei diritti civili e della parità di genere, accoglierà Vendola nella tappa di Manfredonia.

L’incontro sarà anche un momento di confronto con cittadini e associazioni locali su questioni cruciali come ambiente, lavoro, sanità pubblica e diritti delle persone LGBTQIA+, temi su cui la candidata ha condotto numerose battaglie nel territorio.

Appuntamento del 4 novembre a Manfredonia

L’incontro si terrà alle ore 17:00 presso il Palazzo dei Celestini. Saranno presenti esponenti locali di Europa Verde e Sinistra Italiana, attivisti e rappresentanti del mondo associativo.

L’appuntamento di Manfredonia rappresenta una delle tappe più significative del tour regionale di Vendola, in vista della campagna elettorale di novembre, che punta a rafforzare la presenza di Alleanza Verdi e Sinistra nel consiglio regionale pugliese.

📸 Nella foto: Nichi Vendola con l’avvocata Innocenza Starace, candidata di Alleanza Verdi e Sinistra alle elezioni regionali pugliesi 2025.