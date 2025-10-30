Revocata la concessione dei locali comunali alla Pro Loco di San Giovanni Rotondo. Le motivazioni

SAN GIOVANNI ROTONDO – La Giunta comunale, riunitasi nella mattinata del 29 ottobre 2025 sotto la presidenza del sindaco Filippo Barbano, ha deliberato la revoca della concessione in comodato gratuito dei locali di proprietà comunale siti in via Pirgiano 25/a-b, precedentemente assegnati all’associazione Pro Loco di San Giovanni Rotondo.

La decisione, formalizzata con la delibera di Giunta n. 248, è giunta a seguito della comunicazione inviata il 21 ottobre scorso dal presidente della Pro Loco, Francesco Grifa, con la quale si segnalava l’inidoneità dei locali destinati a sede associativa. Nella nota, Grifa evidenziava che gli ambienti, una volta svuotati, presentavano «una consistente umidità tale da renderli inagibili per motivi di igiene e salute».

La Giunta ha inoltre preso atto della necessità, da parte dell’Amministrazione comunale, di riacquisire gli spazi per destinarli a nuovi usi di pubblico interesse, in linea con le attuali esigenze operative dell’Ente.

Il provvedimento revoca formalmente la concessione approvata con delibera n. 119 del 28 maggio 2024 e il relativo contratto di comodato stipulato il 22 agosto 2024, con durata quinquennale.

La Giunta ha quindi disposto che la Pro Loco restituisca i locali entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale della delibera, «nelle medesime condizioni in cui erano stati consegnati, salvo il normale deperimento d’uso».

Il provvedimento è stato adottato all’unanimità dei presenti (Barbano, Longo, Urbano e Cocola) e dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in ragione dell’urgenza.

