Edizione n° 5870

BALLON D'ESSAI

ORIGONE // Condanna definitiva per i quattro agenti che picchiarono il giornalista Stefano Origone
30 Ottobre 2025 - ore  08:39

CALEMBOUR

CAPOVANI // Uccise la psichiatra Barbara Capovani, ergastolo confermato per Gianluca Paul Seung
30 Ottobre 2025 - ore  08:47

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Revocata la concessione dei locali comunali alla Pro Loco di San Giovanni Rotondo. Le motivazioni

CONCESSIONE Revocata la concessione dei locali comunali alla Pro Loco di San Giovanni Rotondo. Le motivazioni

Deliberata la revoca della concessione in comodato gratuito dei locali di proprietà comunale siti in via Pirgiano 25/a-b

Revocata la concessione dei locali comunali alla Pro Loco di San Giovanni Rotondo. Le motivazioni

Filippo Barbano, sindaco di San Giovanni Rotondo - Fonte Immagine: lagazzettadelmezzogiorno.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
30 Ottobre 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

SAN GIOVANNI ROTONDO – La Giunta comunale, riunitasi nella mattinata del 29 ottobre 2025 sotto la presidenza del sindaco Filippo Barbano, ha deliberato la revoca della concessione in comodato gratuito dei locali di proprietà comunale siti in via Pirgiano 25/a-b, precedentemente assegnati all’associazione Pro Loco di San Giovanni Rotondo.

La decisione, formalizzata con la delibera di Giunta n. 248, è giunta a seguito della comunicazione inviata il 21 ottobre scorso dal presidente della Pro Loco, Francesco Grifa, con la quale si segnalava l’inidoneità dei locali destinati a sede associativa. Nella nota, Grifa evidenziava che gli ambienti, una volta svuotati, presentavano «una consistente umidità tale da renderli inagibili per motivi di igiene e salute».

La Giunta ha inoltre preso atto della necessità, da parte dell’Amministrazione comunale, di riacquisire gli spazi per destinarli a nuovi usi di pubblico interesse, in linea con le attuali esigenze operative dell’Ente.

Il provvedimento revoca formalmente la concessione approvata con delibera n. 119 del 28 maggio 2024 e il relativo contratto di comodato stipulato il 22 agosto 2024, con durata quinquennale.
La Giunta ha quindi disposto che la Pro Loco restituisca i locali entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale della delibera, «nelle medesime condizioni in cui erano stati consegnati, salvo il normale deperimento d’uso».

Il provvedimento è stato adottato all’unanimità dei presenti (Barbano, Longo, Urbano e Cocola) e dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, in ragione dell’urgenza.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.