Rosario Centonze eletto nuovo presidente della Federazione regionale degli Agronomi e Forestali della Puglia

Rosario Centonze è il nuovo presidente della Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della Puglia. L’elezione è avvenuta all’unanimità, conferendo al professionista di San Cesario di Lecce la guida dell’organismo per il triennio 2025-2028.

Centonze, che di recente è tornato anche alla presidenza dell’Ordine provinciale di Lecce, ha accolto la nomina con soddisfazione e senso di responsabilità. «Questa elezione – ha dichiarato – mi riempie di orgoglio. Sono particolarmente grato ai presidenti degli altri Ordini provinciali per la fiducia accordatami in un momento così delicato per l’agricoltura pugliese».

Il neopresidente ha tracciato le linee guida del suo mandato, puntando in particolare sul rafforzamento della formazione professionale e sulla valorizzazione del ruolo multidisciplinare dell’agronomo e del forestale contemporaneo. «Punteremo molto sulla qualità dell’offerta formativa – ha spiegato – perché oggi il dottore agronomo e forestale non si occupa soltanto di sistemi agrari, agroalimentari o forestali, ma anche delle relazioni tra questi sistemi e il paesaggio. È una figura che lavora a servizio delle aziende agricole, dei gestori pubblici e privati del territorio, delle aree verdi, dei parchi, dei giardini e dell’ambiente in generale».

Centonze ha inoltre sottolineato l’importanza di una visione etica e comunitaria della professione: «In questo particolare momento storico – ha concluso – serve un professionista capace di integrare etica e competenza, costruendo un’identità solida e fortemente legata alla propria comunità di riferimento». Con la nuova presidenza, la Federazione regionale punta dunque a rafforzare il dialogo tra mondo accademico, istituzioni e professionisti, per affrontare con competenza e coesione le sfide che attendono il settore agricolo e ambientale pugliese nei prossimi anni.