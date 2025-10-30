Edizione n° 5869

BALLON D'ESSAI

"DUE GENITORI" // Finalmente Marco ha due genitori anche per la legge: Francesco e Paolo
29 Ottobre 2025 - ore  12:23

CALEMBOUR

"FRODI SPORT" // Frodi sportive: 5 ai domiciliari dopo l’indagine della Guardia di Finanza di Reggio Calabria
29 Ottobre 2025 - ore  12:48

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Bari // Rosario Centonze eletto nuovo presidente della Federazione regionale degli Agronomi e Forestali della Puglia

NOMINA Rosario Centonze eletto nuovo presidente della Federazione regionale degli Agronomi e Forestali della Puglia

L’elezione è avvenuta all’unanimità, conferendo al professionista di San Cesario di Lecce la guida dell’organismo per il triennio 2025-2028

Rosario Centonze eletto nuovo presidente della Federazione regionale degli Agronomi e Forestali della Puglia

Rosario Centonze eletto nuovo presidente della Federazione regionale degli Agronomi e Forestali della Puglia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
30 Ottobre 2025
Bari // Economia //

Rosario Centonze è il nuovo presidente della Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della Puglia. L’elezione è avvenuta all’unanimità, conferendo al professionista di San Cesario di Lecce la guida dell’organismo per il triennio 2025-2028.

Centonze, che di recente è tornato anche alla presidenza dell’Ordine provinciale di Lecce, ha accolto la nomina con soddisfazione e senso di responsabilità. «Questa elezione – ha dichiarato – mi riempie di orgoglio. Sono particolarmente grato ai presidenti degli altri Ordini provinciali per la fiducia accordatami in un momento così delicato per l’agricoltura pugliese».

Il neopresidente ha tracciato le linee guida del suo mandato, puntando in particolare sul rafforzamento della formazione professionale e sulla valorizzazione del ruolo multidisciplinare dell’agronomo e del forestale contemporaneo. «Punteremo molto sulla qualità dell’offerta formativa – ha spiegato – perché oggi il dottore agronomo e forestale non si occupa soltanto di sistemi agrari, agroalimentari o forestali, ma anche delle relazioni tra questi sistemi e il paesaggio. È una figura che lavora a servizio delle aziende agricole, dei gestori pubblici e privati del territorio, delle aree verdi, dei parchi, dei giardini e dell’ambiente in generale».

Centonze ha inoltre sottolineato l’importanza di una visione etica e comunitaria della professione: «In questo particolare momento storico – ha concluso – serve un professionista capace di integrare etica e competenza, costruendo un’identità solida e fortemente legata alla propria comunità di riferimento». Con la nuova presidenza, la Federazione regionale punta dunque a rafforzare il dialogo tra mondo accademico, istituzioni e professionisti, per affrontare con competenza e coesione le sfide che attendono il settore agricolo e ambientale pugliese nei prossimi anni.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Facciamo più quello che è giusto, invece di quello che ci conviene. Educhiamo i figli ad essere onesti, non furbi.” Tiziano Terzani

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.